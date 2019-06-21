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عادل كرم يتعرض لإصابة بالغة ويخضع لعملية جراحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضع الممثل ​عادل كرم​ لعملية جراحية صعبة دامت لأكثر من ثلاث ساعات في احد المستشفيات في العاصمة اللبنانية، بيروت.



في التفاصيل كان قد تعرض عادل لإصابة خلال ممارسته هوايته رياضة كرة القدم فخرجت عظمة كتفه الأيمن من مكانها وتمزقت أربطة الكتف فرأى الطبيب ان الوضع يتطلب عملية جراحية لوضع براغي حديدية لإعادة العظمة الى كتفه.


اما عن حالته الصحية حاليا فإن عادل سيبقى في المستشفى حتى يرتاح ويراقبه الاطباء  الا ان فترة العلاج ستكون طويلة وقد تصل لمدة ثلاثة أشهر.




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