تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 12:58:58 ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما |  2019-06-21 12:26:46 فريدمان: مؤتمر البحرين ليس استبدالًا للحلول السياسية بالاقتصادية |  2019-06-21 12:22:43 دراسة : ارتفاع نسبة ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا يهدد حياة الملايين |  2019-06-21 10:52:05 الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم |  2019-06-21 10:24:54 مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا |  2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |  2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |  2019-06-21 00:02:01 مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16 |  2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، رغم التعاقد مع إيدين هازارد مؤخرًا، بحسب تقرير صحفي كتالوني.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم ، أن بيريز يرى في نيمار الوحيد القادر على ذلك، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولذلك يجهز عرضًا بقيمة 130 مليون يورو، بالإضافة إلى خاميس رودريجيز أو جاريث بيل، لضم النجم البرازيلي من باريس سان جيرمان.


وسيضطر ريال مدريد لتقديم راتب سنوي لن يقل عن 30 مليون يورو، من أجل إقناع نيمار بارتداء قميصه.


وهو ما يقل بحوالي 6 ملايين يورو عما يتقاضاه في سان جيرمان، وسيتطلب هذا الأمر تضحية من لاعب برشلونة السابق، إذا أراد العودة لليجا.


وأضافت الصحيفة أن هذا العرض قد يكون مقبولًا من سان جيرمان، إلا أن برشلونة لديه أوراقه أيضًا لمحاولة إقناع ناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، بإبرام الصفقة.


ويمكن لبرشلونة أن ينافس على الصفقة بلاعب مثل فيليب كوتينيو، الذي حاول سان جيرمان ضمه من قبل، أو عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا، والذي يحظى بتأييد مواطنه كيليان مبابي، والمدير الفني توماس توخيل، مدربه السابق في دورتموند.


وبالإضافة إلى ذلك، فإن لاعبين آخرين مثل إيفان راكيتيتش، الذي خطط سان جيرمان للتعاقد معه بالفعل في الصيف الماضي، أو صامويل أومتيتي، قد تطرح ملفاتهم على الطاولة أمام النادي الباريسي.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يكشف, أوراقه, في, معركة, نيمار,

تابعونــا

نيمار يعود لإثارة الجدل مجددا بصورة نشرها نيمار يعود لإثارة الجدل مجددا بصورة نشرها 2019-06-21 | 10:43:03

نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"...

رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية 2019-06-21 | 08:28:01

أعلن نادي برشلونة، امس الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي،...

ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات 2019-06-20 | 20:25:08

يستعد ليفربول للدخول في سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة من العيار الثقيل، وذلك من...

بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري 2019-06-20 | 16:55:36

نفذ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ما تعهد به بعد الفوز 6-0 على...

ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار 2019-06-20 | 13:42:47

ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...

غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة 2019-06-20 | 11:22:44

تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل 21يونيو، وتنطلق البطولة...

مباريات أمم أفريقيا ستتوقف مرتين بسبب الحرارة المرتفعة مباريات أمم أفريقيا ستتوقف مرتين بسبب الحرارة المرتفعة 2019-06-20 | 11:08:46

ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19...

ميسي يعترف بفوضى الأرجنتين أمام باراجواي ميسي يعترف بفوضى الأرجنتين أمام باراجواي 2019-06-20 | 10:06:22

اعترف ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بالفوضى التي عاشها منتخب بلاده عقب تأخره بهدف...

بوجبا يختار فريقه الجديد بوجبا يختار فريقه الجديد 2019-06-20 | 08:25:48

ذكر تقرير صحفي، أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، استقر على...

سان جيرمان يستقر على بديل نيمار سان جيرمان يستقر على بديل نيمار 2019-06-19 | 20:14:12

حدد نادي باريس سان جيرمان، البديل المناسب، تحسبًا لرحيل نجمه البرازيلي نيمار،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب امطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةكفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق مصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com