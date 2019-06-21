دراسة, :, ارتفاع, نسبة, ذوبان, الأنهار, الجليدية, بجبال, الهيمالايا, يهدد, حياة, الملايين,

أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا تذوب منذ بداية القرن الحالي بوتيرة أسرع مرتين مما كانت عليه، مما يبرز التهديد الذي تمثله أزمة المناخ على أرواح مئات الملايين من البشر.

ويحاول العلماء منذ زمن طويل تحديد مدى سرعة انحسار المساحات الجليدية بالمنطقة، والتي يشار إليها أحيانا باسم القطب الجليدي الثالث للأرض، بفعل ارتفاع درجات الحرارة في العالم بسبب حرق الفحم والنفط والغاز.وأوضح تحليل جديد شمل عمليات الرصد بالأقمار الصناعية عبر الهند والصين ونيبال وبوتان أن الأنهار الجليدية تفقد ما يعادل أكثر من قدم ونصف القدم عموديا من الجليد سنويا منذ عام 2000، ويمثل ذلك ضعف المعدل المسجل بين عامي 1975 و2000.وقال قائد الدراسة والمرشح لنيل درجة الدكتوراه بمرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا جوشوا مورير، في بيان صحفي، إن "هذه أوضح صورة حتى الآن لمدى سرعة وسبب ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا خلال هذه الفترة الزمنية، الأمر الذي يشكل خطرا جديا يستدعي تحركات على مستوى العالم أسره للحد من نسب وكميات الذوبان".ورغم أن ذوبان القمم الجليدية بالقطبين الشمالي والجنوبي يزعزع بالفعل استقرار النظام المناخي، فإن لتراجع الجليد بجبال الهيمالايا تداعيات مباشرة بدرجة أكبر على 800 مليون شخص يعتمدون على المياه الذائبة في استمرار جريان أنهارهم وفق الدراسة.