مدرسة وادي النسور - أم الفحم تخرج الفوج ال 24

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بحضور طاقم المعلمين والمعلمات والعاملين بمدرسة البطوف الاعدادية وبمشاركة رئيس...
تحتفل عرابة اليوم الخميس بتخريج الكوكبة الثانية في مدينة دينيبروبتروفسك...
أُقيم يوم الاثنين الموافق 17.6.2019 في قاعة الشريف يافة الناصرة حفل تكريم وتخريج...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في حفل تخريج طلاب صفوف التواسع، في...
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نظمت إدارة مدرسة سالم الثانوية في طلعة عارة مساء امس الاحد احتفالا بحضور المئات...
شهدت القاعة الرياضية في مدرسة ابن خلدون الشاملة احتفالا لثانوية ابن خلدون بتخريج...
باجواء مميزة ، احتفلت صباح الثلاثاء ثانوية سخنين للبنات في مدينة ام الفحم بتخريج...
برعاية مجلس كفر مندا المحلي، وبحضور العشرات من مربيات الروضات والبساتين من كفر...
في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات...