الكشف, عن, أحد, الأهداف, الإيرانية, التي, كانت, واشنطن, بصدد, ضربها, اليوم,

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قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن ورشة البحرين لن تتضمت حلولًا...
وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية،...
حذّر مُنسق الأمم المتحدة الخاص بعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستعرفون قريبا" اذا ما كانت الولايات المتحدة...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، إن تفاهمات التهدئة،...
سقط قرابة 130 قتيلًا في سوريا من النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، خلال...
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء...
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...