ياسمين, صبري, تسخر, من, ذوي, الحاجات, الخاصة!!!!,

تلقّت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ انتقادات واسعة بعدما استفزها أحد المعلقين على صورتها وهي تقف على رأسها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت صبري صورتها من داخل النادي الرياضي ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها وكانت قدماها مرفوعتين الى الأعلى مظهرة رشاقة وخفة.وكتب أحد المتابعين تعليقاً تحت صورتها قائلاً لها إنّه أجرى هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لتردّ عليه قائلاً: "نعم أراهن أنّك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".وأثار الأمر موجة من الغضب تجاه ياسمين باعتبارها سخرت من ذوي الحاجات الخاصة، لتقوم بحذف التعليق على الفور.