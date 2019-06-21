تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 12:58:58 ضبط مسدس في جسر الزرقاء واعتقال شاب 19 عاما |  2019-06-21 12:26:46 فريدمان: مؤتمر البحرين ليس استبدالًا للحلول السياسية بالاقتصادية |  2019-06-21 12:22:43 دراسة : ارتفاع نسبة ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا يهدد حياة الملايين |  2019-06-21 10:52:05 الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم |  2019-06-21 10:24:54 مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا |  2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |  2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |  2019-06-21 00:02:01 مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16 |  2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ياسمين صبري تسخر من ذوي الحاجات الخاصة!!!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقّت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ انتقادات واسعة بعدما استفزها أحد المعلقين على صورتها وهي تقف على رأسها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت صبري صورتها من داخل النادي الرياضي ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها وكانت قدماها مرفوعتين الى الأعلى مظهرة رشاقة وخفة.


وكتب أحد المتابعين تعليقاً تحت صورتها قائلاً لها إنّه أجرى هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لتردّ عليه قائلاً: "نعم أراهن أنّك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".


وأثار الأمر موجة من الغضب تجاه ياسمين باعتبارها سخرت من ذوي الحاجات الخاصة، لتقوم بحذف التعليق على الفور.




كلمات متعلقة

ياسمين, صبري, تسخر, من, ذوي, الحاجات, الخاصة!!!!,

تابعونــا

عادل كرم يتعرض لإصابة بالغة ويخضع لعملية جراحية عادل كرم يتعرض لإصابة بالغة ويخضع لعملية جراحية 2019-06-21 | 12:25:46

خضع الممثل ​عادل كرم​ لعملية جراحية صعبة دامت لأكثر من ثلاث ساعات في احد...

"استشبهت فيكي" لوائل كفوري تتخطى نصف مليون مشاهدة بيوم "استشبهت فيكي" لوائل كفوري تتخطى نصف مليون مشاهدة بيوم 2019-06-21 | 08:41:29

استطاع الفنان ​وائل كفوري​ ان يحقق نجاحا باهرا في اغنيته الجديدة "​استشبهت...

حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة 2019-06-20 | 20:22:14

في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية...

رولا يموت ترد على المشككين بمصالحتها مع هيفا وهبي رولا يموت ترد على المشككين بمصالحتها مع هيفا وهبي 2019-06-20 | 16:55:14

ردت ​رولا يموت​ على المشككين بوقوفها الى جانب شقيقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا...

شيرين بإطلالة مشرقة في احدث صورها! شيرين بإطلالة مشرقة في احدث صورها! 2019-06-20 | 13:36:55

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها على...

هل تعاني ياسمين صبري من مرض نادر؟ هل تعاني ياسمين صبري من مرض نادر؟ 2019-06-20 | 11:45:20

تحدثت بعض المصادر الصحفية ومواقع التواصل عن معاناة الممثلة ​ياسمين صبري​ من...

فيديو - السورية نسرين طافش تحصد نجاح ألبومها الأوّل فيديو - السورية نسرين طافش تحصد نجاح ألبومها الأوّل 2019-06-20 | 10:41:14

بعد أن أطلقت أغنية "الحلوة" باللهجة المصرية و أغنية "أهلا وسهلا بالأحباب"...

طفلة تثير الجدل بسبب شبهها بـ ليلى علوي! طفلة تثير الجدل بسبب شبهها بـ ليلى علوي! 2019-06-20 | 09:59:16

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي حقيقة صورة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل...

بعد خروجها من المستشفى.. هيفاء توجه رسالة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى.. هيفاء توجه رسالة لجمهورها 2019-06-20 | 08:31:03

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع...

” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها ” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها 2019-06-19 | 20:08:21

نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسدهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج جلاء نصري زاهر عسفيا الخدمة الاجبارية الجيش الاسرائيلي اعفاء الشاب العازف رافض الخدمة اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصالمسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصليناستنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات الشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com