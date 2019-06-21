فيديو - رجل هندي يخلص عجلا من براثن أسد مفترس!

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أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا تذوب منذ بداية القرن الحالي...
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تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة...
تداولت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أخبارا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10...
أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...
ضلت دبة قطبية طريقها وإبتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، لتسقط...
أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...
وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" على قرار دعم نشر تقنية Radio-Frequency Identification في...
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه...
التقطت أداة تجربة علوم التصوير عالية الدقة (HiRISE) المثبتة على مركبة "ناسا" Mars...