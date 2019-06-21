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فيديو - رجل هندي يخلص عجلا من براثن أسد مفترس!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع Newsflare‎، فيديو سجلته كاميرات المراقبة يظهر شجاعة رجل في إنقاذ عجل صغير من براثن أسد مفترس.



وذكر الموقع الإخباري، أن الحادث وقع في ولاية كجرات الهندية، عندما انتبه أحد القرويين لقطيع من الأبقار المذعورة، تركض بعد رؤيتها للحيوان المفترس.

وهرع الهندي باتجاه المكان، الذي خرجت منه الأبقار، لاكتشاف سبب الضجة الغريبة. والتقط الرجل عصا من الأرض، لدى رؤيته الأسد منقضا على عجل صغير، وألقاها على الوحش الذي هرب فورا تاركا العجل بأمان.


وتعيش في المنطقة، التي شهدت هذا الحادث، أسود كثيرة، وفقا للرجل، لذلك ليس الأمر مستغربا، حيث تشهد المنطقة هجوما مماثلا على المواشي بين حين وآخر.



وقال الهندي: "أصبح التعايش مع هذه "القطط" الكبيرة نمط حياة في هذه الأماكن".




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