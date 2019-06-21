أمراض, القلب, التاجية, تسرع, التدهور, المعرفي, المؤدي, للخرف,

كلمات متعلقةأمراض, القلب, التاجية, تسرع, التدهور, المعرفي, المؤدي, للخرف,
اكتشف باحثون دنماركيون الجين الذي يُعتقد أنه يزيد من خطر الإدمان على الحشيش أو...
يرتفع مستوى السكر بالدم سريعاً لدى مريض السكري، لذلك يلعب ضبط النظام الغذائي...
خالفت نتائج دراسة جديدة الاعتقاد الشائع بخصوص فوائد تمارين الصباح، وتوصلت إلى...
كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي (ما يعادل كوبين) في الأسبوع...
حجم الوجبات ليس العنصر الوحيد لضبط الوزن، وإنما اختيار نوعية الطعام، ومدى النشاط...
كشفت دراسة جديدة أن ارتداء أحذية قذرة داخل المنزل قد يجعل الأطفال أقل عرضة...
يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على البشرة ويجعلها أكثر عُرضة للجفاف،...
نظافة اليدين درع الوقاية من الأمراض، يصد الجراثيم والبكتيريا ويمنع الإصابة...
أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...
كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن...