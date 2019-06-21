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نيمار يعود لإثارة الجدل مجددا بصورة نشرها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام" تجمعه بنيمار، ليقوم الأخير بمشاركتها عبر خاصية "ستوري" في حسابه أيضا.



ويأتي ذلك في ظل تكهنات حول الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل، بعد دخول ريال مدريد على خط الأزمة، وإبدائه رغبته بضم المهاجم في صفقة ضخمة، وذلك بعد أن ذكرت صحف إسبانية أن برشلونة بدأ بالفعل مفاوضة نيمار لعودته للـ"كامب نو".


وكان القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد وضع شرطا تعجيزيا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي، إذ حدد سعر بيع نيمار بـ300 مليون يورو، أي ما يزيد بـ78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين، وفقا للصحف الفرنسية.


يذكر أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.




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