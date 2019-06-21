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مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا للتحقيقات الاولية لحادث عمل في منطقة مفتوحة قرب نتانيا .



الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة العامل بعد فشل محاولات انعاشه .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابلسات الحادث.
مصرع عامل في حادث عمل قرب نتانيا




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