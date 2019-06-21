مصرع, عامل, في, حادث, عمل, قرب, نتانيا,

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه اليوم الجمعة اثر تعرضه وعلى ما يبدو ووفقا للتحقيقات الاولية لحادث عمل في منطقة مفتوحة قرب نتانيا .

الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة العامل بعد فشل محاولات انعاشه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابلسات الحادث.