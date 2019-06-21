اليوم, .., أطول, نهار, في, السنة, تزامنًا, مع, ظاهرة, فلكية, سنوية,

يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق الفلك حدوثه خلال هذا الشهر.

ويتزامن هذا الحدث الفلكي مع أطول نهار في السنة، حيث يعتبره الكثيرون مناسبة للاحتفال، سواء بسبب علاقتهم الروحية مع الشمس أو بسبب الشعور بالارتياح لأن الصيف قد حل أخيرا.ومن الناحية الفلكية، يمثل الانقلاب الصيفي نهاية الربيع وبداية الصيف لنصف الكرة الشمالي، وينتهي بحلول الاعتدال الخريفي الذي يصادف هذا العام تاريخ 23 سبتمبر.