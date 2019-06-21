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مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.







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