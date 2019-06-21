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"استشبهت فيكي" لوائل كفوري تتخطى نصف مليون مشاهدة بيوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع الفنان ​وائل كفوري​ ان يحقق نجاحا باهرا في اغنيته الجديدة "​استشبهت فيكي​" حيث انها تجاوزت النصف مليون مشاهدة في يوم واحد على قناته الرسمية على يوتيوب.



الجدير بالذكر أن وائل كفوري تعاون في هذه الأغنية مع الشاعر منير بو عساف والملحن هشام بولس والموزع داني حلو. أما الكليب من إخراج عبد الله غانم.


على صعيد آخر ان جدول وائل حافل هذا الصيف حيث من المقرر أن يحيي أولى حفلاته ضمن المهرجانات الصيفية لهذا العام في طرابلس في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، ثم سيحيي حفل افتتاح أعياد بيروت في 11 تموز حيث أصبح حضوره على خشبته محطة ثابتة في رزنامة حفلاته، كما سيشارك بمهرجانات صيدا السياحية بلبنان، يوم الجمعة في 23 آب المقبل، إضافة إلى عدد آخر من الحفلات التي سيعلن عنها لاحقاً في لبنان وغيره من الدول العربية.




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