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تزود بالوقود في الجو من قمرة طيار أحدث المقاتلات الروسية



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تزود بالوقود في الجو من قمرة طيار أحدث المقاتلات الروسية




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