رسميا.., برشلونة, يعلن, عن, ضم, ثالث, صفقاته, الصيفية,

أعلن نادي برشلونة، امس الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي، لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أعلن التوقيع مع الظهير الأيمن الهولندي مايك فان بيجنين صاحب الـ 20 عاما للعب مع فريق الشباب.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أتم الصفقة بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد فان بيجنين مع نادي ناك بريدا في الصيف الحالي.يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو.