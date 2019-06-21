تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |  2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |  2019-06-21 00:02:01 مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16 |  2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |  2019-06-20 20:22:14 حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة |  2019-06-20 20:18:59 المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة |  2019-06-20 20:14:02 عيوننا إلى جبل القفزة |  2019-06-20 16:55:55 هنية: تفاهمات التهدئة دخلت مرحلة الخطر بسبب تباطؤ تنفيذ بنودها |  2019-06-20 16:55:02 ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي الأحد والاثنين من 23 و24 حزيران، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية ، تشارك هيئات الطوارئ والإنقاذ التابعة لوزارة الأمن الداخلي - نجمة داوود الحمراء وفرق الإطفاء والإنقاذ - في الاستعدادات لهذا الحدث.


 كجزء من الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامة ورفاهية المشاركين في الحدث وسكان المنطقة ، وللنظام العام و لحركة السير - خلال أيام الأحد والاثنين بين الساعة 11:30 والساعة 12 ليلا سيتم نشر المئات من رجال الشرطة والمتطوعين وحراس الأمن على طول الطرق المرورية المحيطة بجبل القفزة وعلى جبل القفزة نفسه.

 ترتيبات المرور:

لتسهيل الأمر على المشاركين الذين يُفترض أن يصلوا إلى الحدث قدر الإمكان وتقليل الأضرار التي تلحق بروتين سكان المنطقة إلى الحد الأدنى ، تقرر أن يتم الوصول إلى حدث جبل القفزة: 


• غير مقيم في الناصرة - سيتم نقله من موقف تل العدس بواسطة الحافلات، مجانًا ، حتى جبل القفزة.


▪ بالنسبة لسكان الناصرة - من موقف سيارات أبو ماهر عبر خدمة النقل مجانًا حتى جبل القفزة، يمكن أيضًا إيقاف السيارات الخاصة في موقف البيج فاشن او نتسيرت عيليت، ومن هناك يمكنك المشي إلى موقف ابو ماهر .


▪ سيتمكن الأشخاص الذين يحملون بطاقة إعاقة يمكنهم الوصول بسياراتهم الخاصة إلى موقف سيارات أبو ماهر ، ومن هناك سيتم نقلهم بواسطة وسائل النقل الخاصة إلى جبل القفزة.


 
* عند مدخل الحدث ، سيتم منح المشاركين ألوانًا مختلفة من الأساور: الأحمر والأزرق والأخضر والرمادي والوردي والأبيض والأصفر والأرجواني.يجب عليك الجلوس في المكان الذي تتوافق مع لون السوار.


 
* في أي مرحلة - قبل أو أثناء الحدث - يُمنع تمامًا السير على الطرق المؤدية إلى جبل القفزة خوفًا من تعريض حياتهم للخطر.


 
*لن يكون من الممكن الوصول إلى جبل القفزة أو في مكان قريب ، بالمركبات الخاصة. لا فائدة من محاولة الالتفاف عن نقاط الحواجز، حيث تنتشر قوات كبيرة من الشرطة على طول الشوارع التي تؤدي إلى جبل القفزة.


 
*يجب التأكيد على أن وقوف السيارات الخاصة في المناطق غير الخاضعة للتنظيم أو على جانبي الطريق لن يكون ممكناً على الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة.المركبات المتوقفة بشكل غير قانوني، سيتم سحبها وسيتحمل مالكوها تكاليف الجر.


*الباعة المتجولين غير المصرح لهم الذين سيفتحون الأكشاك أو يعرضون بضاعتهم على الرصيف بالقرب من موقف سيارات أبو ماهر أو الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة سيتعرضون للتحقيق وستتم مصادرة بضائعهم.


*سيتم اغلاق الطرق التالية لحركة المركبات الخاصة بالتناوب لغرض إعطاء الأولوية لحركة المرور للحافلات يومي الأحد والاثنين (23 و24) بين الساعة 12:30-16:00 و21:00-23:30:


• طريق 60 - مفرق إكسال باتجاه مفرق الكراجات الناصرة في كلا الاتجاهين سيغلق بين الساعة 12:30-16:00 و21:00-23:30 .في الصباح حتى الساعة 12:00 ظهراً ومن الساعة 04:00 عصراً وحتى الساعة 09:00 مساءً ، سيتم فتح الشارع


 سيتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة: من حي خلة الدير والمنطقة الصناعية (سيكون دخول السكان ممكنًا عن طريق تقديم بطاقة هوية).


سيتم نشر عشرات رجال الشرطة عند المفترقات وسيوجهون الجمهور إلى طرق بديلة (شارع 75 و 79). يجب أن يتحلى السائقون بالصبر ويطيعوا تعليمات  الشرطة.


 
لأية أسئلة أو استفسارات ، يمكنك الاتصال بمركز معلومات الشرطة الإسرائيلي بالاتصال بالرقم 110




كلمات متعلقة

الشرطة, تعلن, عن, اغلاق, شوارع, وترتيبات, خاصة, مع, زيارة, جوشوا, الى, جبل, القفزة, في, الناصرة, -اغلاق, منطقة, جبل, القفزة,

تابعونــا

اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية 2019-06-21 | 09:34:36

يبدأ فصل الصيف رسميا اليوم بحلول الاعتدال الصيفي الذي يترقب الكثيرون من عشاق...

مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" 2019-06-21 | 09:03:11

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة...

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة 2019-06-21 | 05:23:58

اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق...

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...

ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل 2019-06-20 | 16:55:02

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...

جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق 2019-06-20 | 15:39:29

اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة...

بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة 2019-06-20 | 14:04:32

دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...

جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان 2019-06-20 | 13:50:58

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على...

د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا 2019-06-20 | 13:28:52

يخرج اليوم أكثر من 180،000 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى...

الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات 2019-06-20 | 12:40:37

بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسشعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف حريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان مسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com