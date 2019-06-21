الشرطة, تعلن, عن, اغلاق, شوارع, وترتيبات, خاصة, مع, زيارة, جوشوا, الى, جبل, القفزة, في, الناصرة, -اغلاق, منطقة, جبل, القفزة,

تستكمل الشرطة الإسرائيلية حاليًا استعداداتها لحدث جبل القفزة بالناصرة يومي الأحد والاثنين من 23 و24 حزيران، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية ، تشارك هيئات الطوارئ والإنقاذ التابعة لوزارة الأمن الداخلي - نجمة داوود الحمراء وفرق الإطفاء والإنقاذ - في الاستعدادات لهذا الحدث.كجزء من الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامة ورفاهية المشاركين في الحدث وسكان المنطقة ، وللنظام العام و لحركة السير - خلال أيام الأحد والاثنين بين الساعة 11:30 والساعة 12 ليلا سيتم نشر المئات من رجال الشرطة والمتطوعين وحراس الأمن على طول الطرق المرورية المحيطة بجبل القفزة وعلى جبل القفزة نفسه.ترتيبات المرور:لتسهيل الأمر على المشاركين الذين يُفترض أن يصلوا إلى الحدث قدر الإمكان وتقليل الأضرار التي تلحق بروتين سكان المنطقة إلى الحد الأدنى ، تقرر أن يتم الوصول إلى حدث جبل القفزة:• غير مقيم في الناصرة - سيتم نقله من موقف تل العدس بواسطة الحافلات، مجانًا ، حتى جبل القفزة.▪ بالنسبة لسكان الناصرة - من موقف سيارات أبو ماهر عبر خدمة النقل مجانًا حتى جبل القفزة، يمكن أيضًا إيقاف السيارات الخاصة في موقف البيج فاشن او نتسيرت عيليت، ومن هناك يمكنك المشي إلى موقف ابو ماهر .▪ سيتمكن الأشخاص الذين يحملون بطاقة إعاقة يمكنهم الوصول بسياراتهم الخاصة إلى موقف سيارات أبو ماهر ، ومن هناك سيتم نقلهم بواسطة وسائل النقل الخاصة إلى جبل القفزة.* عند مدخل الحدث ، سيتم منح المشاركين ألوانًا مختلفة من الأساور: الأحمر والأزرق والأخضر والرمادي والوردي والأبيض والأصفر والأرجواني.يجب عليك الجلوس في المكان الذي تتوافق مع لون السوار.* في أي مرحلة - قبل أو أثناء الحدث - يُمنع تمامًا السير على الطرق المؤدية إلى جبل القفزة خوفًا من تعريض حياتهم للخطر.*لن يكون من الممكن الوصول إلى جبل القفزة أو في مكان قريب ، بالمركبات الخاصة. لا فائدة من محاولة الالتفاف عن نقاط الحواجز، حيث تنتشر قوات كبيرة من الشرطة على طول الشوارع التي تؤدي إلى جبل القفزة.*يجب التأكيد على أن وقوف السيارات الخاصة في المناطق غير الخاضعة للتنظيم أو على جانبي الطريق لن يكون ممكناً على الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة.المركبات المتوقفة بشكل غير قانوني، سيتم سحبها وسيتحمل مالكوها تكاليف الجر.*الباعة المتجولين غير المصرح لهم الذين سيفتحون الأكشاك أو يعرضون بضاعتهم على الرصيف بالقرب من موقف سيارات أبو ماهر أو الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة سيتعرضون للتحقيق وستتم مصادرة بضائعهم.*سيتم اغلاق الطرق التالية لحركة المركبات الخاصة بالتناوب لغرض إعطاء الأولوية لحركة المرور للحافلات يومي الأحد والاثنين (23 و24) بين الساعة 12:30-16:00 و21:00-23:30:• طريق 60 - مفرق إكسال باتجاه مفرق الكراجات الناصرة في كلا الاتجاهين سيغلق بين الساعة 12:30-16:00 و21:00-23:30 .في الصباح حتى الساعة 12:00 ظهراً ومن الساعة 04:00 عصراً وحتى الساعة 09:00 مساءً ، سيتم فتح الشارعسيتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى جبل القفزة: من حي خلة الدير والمنطقة الصناعية (سيكون دخول السكان ممكنًا عن طريق تقديم بطاقة هوية).سيتم نشر عشرات رجال الشرطة عند المفترقات وسيوجهون الجمهور إلى طرق بديلة (شارع 75 و 79). يجب أن يتحلى السائقون بالصبر ويطيعوا تعليمات الشرطة.لأية أسئلة أو استفسارات ، يمكنك الاتصال بمركز معلومات الشرطة الإسرائيلي بالاتصال بالرقم 110