تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 09:34:36 اليوم .. أطول نهار في السنة تزامنًا مع ظاهرة فلكية سنوية |  2019-06-21 09:03:11 مسيرات العودة: غزة تستعد لـ "جمعة الأرض مش للبيع" |  2019-06-21 08:17:45 الشرطة تعلن عن اغلاق شوارع وترتيبات خاصة مع زيارة جوشوا الى جبل القفزة في الناصرة -اغلاق منطقة جبل القفزة |  2019-06-21 08:17:07 ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع |  2019-06-21 08:14:37 تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب |  2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |  2019-06-21 00:02:01 مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16 |  2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |  2019-06-20 20:22:14 حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة |  2019-06-20 20:18:59 المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة |  2019-06-20 20:14:02 عيوننا إلى جبل القفزة |  2019-06-20 16:55:55 هنية: تفاهمات التهدئة دخلت مرحلة الخطر بسبب تباطؤ تنفيذ بنودها |  2019-06-20 16:55:02 ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا إعلاميا.. يليه فيسبوك وواتساب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحفيين في دراسة أعلنت نتائجها، الخميس.



وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 صحفي، أن "تويتر" جاء في المركز الأول بمعدل 48% من المراسلين حول العالم، مقارنة بـ29% بالنسبة لمن يستقون معلوماتهم من "فيسبوك" أو "إنستغرام".


وأظهرت الدراسة أن "تويتر"، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية، هو المنصة الأكثر مساهمة في تقديم المعلومات للمراسلين الصحفيين.


وذكرت أن في "فيسبوك" و"إنستغرام" في آسيا والمحيط الهادئ، هما الأكثر تأثيرا بنسبة 41%، يليهما واتساب بنسبة 35 %، فيما يقع "تويتر" بعيدا عنهم بنسبة 20 %.


إلا أن الدراسة خلصت إجمالا، إلى أن فيسبوك يقع في المرتبة الثانية بعد "تويتر" بالنسبة لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عالميا (29% و48 % على التوالي)، أما واتساب يحتل المرتبة الثالثة بمعدل 17%.


أما "سناب شات" فهو منصة التواصل الاجتماعي الأقل ميلا لتقديم المعلومات الخاصة بالتغطية الصحفية، ولا يقع خلف "تويتر" وفيسبوك فقط، بل واتساب وويتشات ولينكد إن وغلاس دور أيضا.


ومن نتائج الدراسة، أن الغالبية العظمى من الصحفيين بنسبة 89% يستقون معلوماتهم من التغطيات الصحفية السابقة، حيث يرجعون إلى التغطيات السابقة حول المؤسسات والعلامات التجارية التي يعدون تقاريرا عنها، ما يؤكد أن المقالات الإيجابية والسلبية تعيش على الإنترنت لوقت طويل، ويثبت الأثر المتواصل لاستراتيجيات وسائل الإعلام المكتسبة.


ويرى عدد كبير من المراسلين 46 % أن مزيجا من وسائل الإعلام المكتسبة والخاصة والمدفوعة ضرورية لإدارة سمعة المؤسسة بنجاح والتأثير على كيفية تغطية أخبارها، فيما يعتبر 10% فقط من الصحفيين أن الأطراف الخارجية من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم المساهم الأكثر أثرا في سمعة العلامة التجارية.


من جانبهم، اعتبر الصحفيون في أميركا اللاتينية أن سياسات وتشريعات الحكومات أكثر تأثيرا على التغطية 71 %، واضعين وسائل التواصل الاجتماعي في آخر مرتبة بين العوامل المؤثرة.


كما أن صحفيي أميركا اللاتينية أكثر ميلا لتضمين تطورات القطاعات المختلفة مثل أداء سوق الأسهم في تغطيتهم للعلامات التجارية والشركات.


أما أغلبية صحفيي أميركا الشمالية يرون أن تغطيتهم لسياسات وتشريعات الحكومات لها فقط "بعض" التأثير على تشكيل السمعة بنسبة 61%، فيما يقول جميع أقرانهم في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية أن لهم "الكثير" من التأثير بنسب 53 % و61 % و79% على التوالي.




كلمات متعلقة

تويتر, يتصدر, الأكثر, تأثيرا, إعلاميا.., يليه, فيسبوك, وواتساب,

تابعونــا

الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر 2019-06-20 | 16:55:32

تداولت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أخبارا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10...

"تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية "تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية 2019-06-20 | 08:17:36

أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...

دبة قطبية تضلّ طريقها وتتجوّل داخل مدينة روسية دبة قطبية تضلّ طريقها وتتجوّل داخل مدينة روسية 2019-06-20 | 11:42:15

ضلت ​دبة قطبية​ طريقها وإبتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، لتسقط...

"تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية "تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية 2019-06-20 | 08:17:36

أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...

وداعا لفقدان حقائب السفر بعد اليوم! وداعا لفقدان حقائب السفر بعد اليوم! 2019-06-19 | 13:44:14

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" على قرار دعم نشر تقنية Radio-Frequency Identification في...

"ناسا" تكشف صورة لجبل "لم تر البشرية مثله" "ناسا" تكشف صورة لجبل "لم تر البشرية مثله" 2019-06-19 | 08:19:33

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه...

اكتشاف جديد على المريخ لم يسبق له مثيل اكتشاف جديد على المريخ لم يسبق له مثيل 2019-06-18 | 14:55:49

التقطت أداة تجربة علوم التصوير عالية الدقة (HiRISE) المثبتة على مركبة "ناسا" Mars...

صور.. أردني يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة! صور.. أردني يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة! 2019-06-18 | 12:55:39

احتفل شاب أردني بطلاقه في محافظة مأدبا عمان، بحضور مقربيه وأصدقائه أمام أحد...

مفاجأة مدوية.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد مفاجأة مدوية.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد 2019-06-17 | 14:55:58

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف "أبل" المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب اسم "آيفون 11"، تنتشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب الموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالاصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة مهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com