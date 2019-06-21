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ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذّر مُنسق الأمم المتحدة الخاص بعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من انهيار السلطة الفلسطينيّة، نتيجة الأزمة الماليّة التي تمر بها حالياً، وحذّر أيضاً من مغبّة ضم الاحتلال الضفة الغربيّة أو بعض أجزائها.



جاء ذلك في الجلسة الدوريّة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضيّة الفلسطينية، الخميس 20 حزيران/يونيو، والتي تنعقد حالياً في المقر الدائم للمنظمة الدوليّة بنيويورك.


وفي كلمته، أبلغ ملادينوف أعضاء مجلس الأمن والمسؤول الأممي بأنّ الاحتلال يُواصل انتهاك القرار رقم (2234) الصادر عن المجلس في كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي طالب "بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة."


وقال المبعوث الأممي إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين 25 آذار/مارس و10 حزيران/يونيو 2019، قامت سلطات الاحتلال بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من (6000) وحدة سكنيّة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يُمثّل أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين، ويتضمّن خططاً لنحو (4450) وحدة في مستوطنات المنطقة (ج)، منها (200) على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة، حسب قوله.




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