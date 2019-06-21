تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-21 05:25:41 ملادينوف يُحذّر من انهيار السلطة وضم الضفة |  2019-06-21 05:23:58 حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة |  2019-06-21 00:02:01 مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16 |  2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |  2019-06-20 20:22:14 حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة |  2019-06-20 20:18:59 المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة |  2019-06-20 20:14:02 عيوننا إلى جبل القفزة |  2019-06-20 16:55:55 هنية: تفاهمات التهدئة دخلت مرحلة الخطر بسبب تباطؤ تنفيذ بنودها |  2019-06-20 16:55:02 ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل |  2019-06-20 16:55:32 الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر |  2019-06-20 16:55:36 بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري |  2019-06-20 16:55:44 الأعنف منذ أشهر - 130 قتيلًا في سوريا |  2019-06-20 15:39:29 جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق |  2019-06-20 14:04:32 بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة الطقس: ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم  الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق خاصة السهلية منها في وقت الظهيرة تحديداً. مع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش ولطيف في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.



والسبت يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام وحرارة تصل الى نهاية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول بداية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. خفيفة الى معتدلة السرعة.




كلمات متعلقة

حالة, الطقس:, ارتفاع, طفيف, اليوم, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد 2019-06-20 | 22:59:32

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي...

ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل 2019-06-20 | 16:55:02

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...

جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق 2019-06-20 | 15:39:29

اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة...

بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة 2019-06-20 | 14:04:32

دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...

جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان 2019-06-20 | 13:50:58

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على...

د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا 2019-06-20 | 13:28:52

يخرج اليوم أكثر من 180،000 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى...

الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات 2019-06-20 | 12:40:37

بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...

تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل 2019-06-20 | 12:36:13

أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال...

رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار 2019-06-20 | 12:32:33

في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون...

الشرطة تدرس الغاء لائحة الاتهام بحق الفلسطيني محمود قطوسة بقضية اغتصاب الطفلة في موديعين عيليت الشرطة تدرس الغاء لائحة الاتهام بحق الفلسطيني محمود قطوسة بقضية اغتصاب الطفلة في موديعين عيليت 2019-06-20 | 11:00:39

من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نحف نجاة شخص باعجوبة تدحرج انزلاق شاحنة جمعية اور يروك نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعوفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارمها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com