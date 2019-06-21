حالة, الطقس:, ارتفاع, طفيف, اليوم, على, درجات, الحرارة,

اليوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق خاصة السهلية منها في وقت الظهيرة تحديداً. مع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش ولطيف في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.

والسبت يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام وحرارة تصل الى نهاية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول بداية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. خفيفة الى معتدلة السرعة.