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مدرسة اورط وادي سلامة تحتفل بتخريج فوجها ال 16



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة اورط وادي سلامه بتخريج فوجها ال 16 والذي بلغ عددهم 136 خريج وخريجة في القاعة الرياضية, بحضور رئيس مجلس اقليمي مسجاف داني عبري ومفتش المدرسة الدكتور موسى حلف وممثل عن شبكة اورط شميل ليفي واهالي الخريجين .


تولى العرافة المربي احمد عبد سواعد والقيت كلمات شارك فيها داني عبري رئيس مجلس اقليمي مسجاف ومدير المدرسة محمود سواعد وعن الخريجين الخريجات يارا اسماعيل وعبير مريسات واختتم الاحتفال بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين.




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