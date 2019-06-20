اجتماع, يجمع, عدد, من, الأحزاب, في, الناصرة, لاطلاق, تحالف, جديد,

عقد اليوم الخميس في مدينة الناصرة اجتماع ضم أربعة أحزاب من بينهم الحزب الديمقراطي العربي وحزب افق جديد وأحزاب أخرى بهدف الإعلان عن اطلاق قائمة مشتركة جديدة تضم شخصيات عربية ويهودية. لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في السابع عشر من ايلول المقبل





عضو الكنيست السابق طلب الصانع اكد ان الأحزاب المشاركة بالاجتماع هي جميع الأحزاب التي تم اقصاؤها خارج القائمة المشتركة ستكون شريكة التحالف الشامل الذي يسعون لإقامته بتمثيل قوى عربية وقوى ديمقراطية يهودية عبارة عن أوسع تحالف للتصدي لزحف اليمين.



وتابع: لأننا حتى لو كنا 20 عضو كنيست نحن بحاجة لأكثر من أربعين عضو كنيست شركاء معنا في التحالف حتى نكون اغلبية لوحدنا لا نستطيع وأيضا اليهود اليسار الديمقراطيين أيضا لا يستطيعون لوحدهم، هم ضحية التطرف ونحن ضحية العنصرية، واليوم نسعى لإقامة تحالف على أساس المواطنة المشتركة، تحالف عربي يهودي على أساس المواطنة المشتركة.



واما عن الأحزاب العربية المشاركة في الاجتماع غدا والتي من المحتمل ان تتضمنها القائمة هي، الحزب "الديمقراطي العربي" والحزب "القومي العربي"، وحزب "افق جديد" برئاسة سلمان أبو احمد وحزب "البيت العربي" برئاسة ايمن أبو ريا.