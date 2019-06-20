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مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين تحتفل بتخريج فوجها ال 46



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ عددهم 330 خريج وخريجة في ساحة المدرسة, وبحضور رئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا وادارته ومدراء مدارس واهالي الخريجين.


قد تولى العرافة الطالبتين حلى ابو ريا وميار زبيدات والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة كمال طربيه ورئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا ورئيس لجنة اولياء الامور عمر حيادي ومدير قسم المعارف نبيه ابو صالح وعن الخريجين الخريجة ديما ابو صالح واختتم الاحتفال بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين .




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