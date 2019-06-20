ليفربول, يستعد, لإحداث, هزة, كبرى, في, سوق, الانتقالات,

يستعد ليفربول للدخول في سوق الانتقالات الصيفية، بصفقة من العيار الثقيل، وذلك من أجل تعزيز فرصه في الفوز بالدوري الإنجليزي، والحفاظ على لقب دوري الأبطال، في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول قرر دخول سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان.وكان من المتوقع أن ينتقل جريزمان المتوج بلقب كأس العالم إلى برشلونة هذا الصيف، كما زعم جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد مؤخرًا، حيث أشار إلى أن البارسا اتفق مع نجم الأتليتي منذ شهر مارس/ آذار الماضي.لكن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لا يزال غامضا، حيث بدأ برشلونة يفكر في إعادة نجمه السابق نيمار على حساب جريزمان، ومازال مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يراقبان نجم ريال سوسيداد السابق.ولم يبرم ليفربول أي صفقات صيفية حتى الآن، بل على العكس ترك المهاجم دانييل ستوريج والظهر الأيسر ألبرتو مورينو بعدما انتهت عقودهما بنهاية الموسم الجاري.