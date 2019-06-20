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هل ستضرب امريكا إيران؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستعرفون قريبا" اذا ما كانت الولايات المتحدة ستضرب ايران ام لا.


جاء ذلك ردا على سؤال للصحفيين يوم الخميس عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران.
هل ستضرب امريكا إيران؟




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