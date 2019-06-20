تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-20 22:59:32 اجتماع يجمع عدد من الأحزاب في الناصرة لاطلاق تحالف جديد |  2019-06-20 20:25:08 ليفربول يستعد لإحداث هزة كبرى في سوق الانتقالات |  2019-06-20 20:22:14 حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة |  2019-06-20 20:18:59 المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة |  2019-06-20 20:14:02 عيوننا إلى جبل القفزة |  2019-06-20 16:55:55 هنية: تفاهمات التهدئة دخلت مرحلة الخطر بسبب تباطؤ تنفيذ بنودها |  2019-06-20 16:55:02 ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل |  2019-06-20 16:55:32 الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر |  2019-06-20 16:55:36 بيع سترة غوارديولا "المحظوظة" في مزاد خيري |  2019-06-20 16:55:44 الأعنف منذ أشهر - 130 قتيلًا في سوريا |  2019-06-20 15:39:29 جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق |  2019-06-20 14:04:32 بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة |  2019-06-20 13:50:58 جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان |  2019-06-20 13:28:52 د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا |  2019-06-20 08:17:36 "تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة



  |     |   اضافة تعليق



في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تألق سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" وجال مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته، والذين رددوها جميعها دون استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره، تاركين في ذاكرتهم ليلة استثنائية ستبقى عالقة في ذاكرة كل من حضرها في المسرح بالواجهه البحرية، أو عبر الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون mbc وقناة وناسة سفي جميع أنحاء العالم.  وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها معتبراً نفسه سعودياً كما هو إماراتياً، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح بمحبة صادقة وخالصه: "أنا سعيد أنني اليوم بينكم هنا في جدة، ولن أقول أنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات"، ليبدأ بعدها السهرة الغنائية التاريخية التي قدم بها لأول مرة أغنية مهداه لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حملت عنوان "إصعد بعزمك" من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والحان وتوزيع وليد فايد، وذلك بمرافقة فرقة إستعراضية سعودية حاملين العلم السعودي والسيوف، مقدمين أدائهم على المسرح أمام الجمهور.  وشاركت في إحياء الحفل الذي نظم ضمن حفلات "موسم جدة" الى جانب حسين الجسمي الفنانة اللبنانية يارا، وقام حسين قبل وبعد الحفل بتسجيل مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع الصحافة الحاضرة من قنوات وإذاعات، والتقى في كواليس الحفل مع مجموعة كبيرة من الجمهور ومنهم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أصّر على التواصل والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية.

حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة




كلمات متعلقة

حسين, الجسمي, يتألق, في, ليلة, أسطورية, تاريخية, مع, جمهور, جدة,

تابعونــا

رولا يموت ترد على المشككين بمصالحتها مع هيفا وهبي رولا يموت ترد على المشككين بمصالحتها مع هيفا وهبي 2019-06-20 | 16:55:14

ردت ​رولا يموت​ على المشككين بوقوفها الى جانب شقيقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا...

شيرين بإطلالة مشرقة في احدث صورها! شيرين بإطلالة مشرقة في احدث صورها! 2019-06-20 | 13:36:55

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها على...

هل تعاني ياسمين صبري من مرض نادر؟ هل تعاني ياسمين صبري من مرض نادر؟ 2019-06-20 | 11:45:20

تحدثت بعض المصادر الصحفية ومواقع التواصل عن معاناة الممثلة ​ياسمين صبري​ من...

فيديو - السورية نسرين طافش تحصد نجاح ألبومها الأوّل فيديو - السورية نسرين طافش تحصد نجاح ألبومها الأوّل 2019-06-20 | 10:41:14

بعد أن أطلقت أغنية "الحلوة" باللهجة المصرية و أغنية "أهلا وسهلا بالأحباب"...

طفلة تثير الجدل بسبب شبهها بـ ليلى علوي! طفلة تثير الجدل بسبب شبهها بـ ليلى علوي! 2019-06-20 | 09:59:16

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي حقيقة صورة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل...

بعد خروجها من المستشفى.. هيفاء توجه رسالة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى.. هيفاء توجه رسالة لجمهورها 2019-06-20 | 08:31:03

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع...

” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها ” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها 2019-06-19 | 20:08:21

نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع...

كيفانج تاتليتوج في جولة تسوق مع زوجته في أحدث ظهور لهما كيفانج تاتليتوج في جولة تسوق مع زوجته في أحدث ظهور لهما 2019-06-19 | 13:40:29

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في أحدث...

سعد لمجرد يحقق رقما قياسيا بفضل "نجيبك نجيبك" سعد لمجرد يحقق رقما قياسيا بفضل "نجيبك نجيبك" 2019-06-19 | 10:10:51

كان الفنان المغربي ​​سعد لمجرد​​ قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل...

محمد رمضان يستعين بـ Game of Thrones في “بابا” محمد رمضان يستعين بـ Game of Thrones في “بابا” 2019-06-19 | 08:25:20

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع “يوتيوب” أحدث الأغنيات المصورة للفنان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شابان محطة وقود مجدال هعيمك سكين مطبخ نيتهما تنفيذ عملية طعن الناصرة900 مليون التخطيط تعزيز تطوير القرى البدوية الحكومة نتنياهو اجتماع رئيس اعتقال رجل زوجته طرعان كارل جوستاف بندقية العثور تفتيش شرطة الناصرة قرية كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة عرب الشبلي سكان قرية تزييف اوراق نقدية 100 دولار 200 شيكل مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال باقةانتفاضةشارع6سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com