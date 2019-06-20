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عيوننا إلى جبل القفزة



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الشعور بالخوف والإتهامات يتوجهان اليوم إلى جبل القفزة في الناصرة. جبل له تاريخ في الديانة المسيحية حيث حدثت فيه عجيبة اختفاء السيد المسيح حين قفز واختفى من بين تلاميذه.. انه مكان تاريخي مقدّس..   نيجيري اسمه جوشوا يدّعي أنه مكث في رحم أمه 15 شهراً قبل أن يولد. جاء الى الناصرة  ليطرد الشياطين ويصنع العجائب, ثروته لا تقدر بثمن, وعلاقته بالسياسة مجهولة..  هو يدعو الناس في يومي 23 و 24 حزيران للقدوم الى جبل القفزة لمشاهدته.   لا احد يريد أن يُفرّط بقدسية هذا المكان الذي زاره البابا بندكتوس السادس عشر عام 2009, والكل يريد المحافظة عليه.   أكثر من جهة تقول إنّه دجّال ومشعوذ.  هذا المشعوذ يريد أن يمارس لعبة على العقل الإنساني لينقله من الإنارة الى الظلمة, فهل تعتبر زيارته هذه اعتداءً على الناصرة وأهلها واعتداءً على السيد المسيح وعلى قدسية هذا المكان؟  مشعوذ آخر من ضواحي مدينة القدس حاول إخراج الجنّ من جسد فتاة عمرها 15 عاماً يوم الأثنين بالضرب والصراخ وخنقها إلى ان لفظت أنفاسها!! وبكل بساطة صرّح أن مَن قتلها هو الجن بإسم الدين..  يجب أن نعرف ما هي الحدود.. حدود كافة الأطراف المسؤولة عن التصدي للمآرب الشريرة إذا وُجدت.. حيث أن الدجل هو أكبر خطر يقوم به بعض الأشخاص رغم الحضارة التي وصل اليها العالم اليوم, وكسر الناس للحواجز العديدة وانكشافها على الحضارات والتقدم.. وعليه ثبت أن الإنسان العقلاني ينبذ الشعوذة والدجل بأشكالهما المختلفة.اتركوا مشيئة الله كما في السماء كذلك على الأرض.. ما لله لله وما لقيصر لقيصر وما للأنبياء للأنبياء.  لا أحد يوافق على الشعوذة الدينية التي تعمل على تجهيل الشعوب..   لا للغباء, لا للجهل والتجهيل, ولا ولا والف لا للتضليل واستغلال العاطفة والنفوس الضعيفة مثل ما يحدث, من حين الى حين, على ايدي الدجالين والضالة. ولا للفتاوى الدينية التجريمية.  نعم للعقل الذي ينير العالم ويُبعد الظلام والجهل.  *    *    *  اتحادكم قوة لنا  إن بعض أنواع وحدة الصف لا تعني وحدة المصالح الشخصية على حساب الوطنية, وإلا أصبحت وحدة الصف فردية على حساب الجماعة. لأن الزنى السياسي أفظع من أي زنى آخر.  بعض أنواع المصالح ستكون موجودة ويبدو أنها لن تزول, لكن قائمة مشتركة واسعة هي مطلب الساعة والحاجة الماسة والحقيقية في الظروف الراهنة لشعبنا في هذه البلاد ومنعاً للشرذمة وللتصدي لما نحن بصدده من اليمين المتطرف..   ڤيدا مشعور





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