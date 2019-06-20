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ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل



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 ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة المياه. 



وسيبلغ سعر الحد الأدنى لكوب المياه 7 شواقل ونيفا والاعلى 13 شيكلا و10 اغو رات.
ارتفاع أسعار المياه ابتداء من مطلع الشهر المقبل




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