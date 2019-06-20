ارتفاع, أسعار, المياه, ابتداء, من, مطلع, الشهر, المقبل,

ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة المياه.

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جبارين: اقامة المشتركة هو مطلب الناس وواجبنا التجاوب مع هذا المطلب الصادق 2019-06-20 | 15:39:29 اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة...

بعد مقتل الشاب وسيم ابو شلظم - جلسة طارئة للمجلس البلدي في حوة لمناقشة ظاهرة انتشار العنف والجريمة 2019-06-20 | 14:04:32 دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...

جاشوا: أنا لا أدعي النبوة ونحن منظمة مسيحية ملتزمة ونأتي للناصرة حاملين رسالة محبة وسلام لجميع الأديان 2019-06-20 | 13:50:58 جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على...

د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم: لتكن العطلة الصيفية آمنة وممتعة ومثرية لأَبنائِنا وبناتنا 2019-06-20 | 13:28:52 يخرج اليوم أكثر من 180،000 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى...

الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات 2019-06-20 | 12:40:37 بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...

تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل 2019-06-20 | 12:36:13 أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال...

رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار 2019-06-20 | 12:32:33 في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون...

الشرطة تدرس الغاء لائحة الاتهام بحق الفلسطيني محمود قطوسة بقضية اغتصاب الطفلة في موديعين عيليت 2019-06-20 | 11:00:39 من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في...

فيديو - توقيف قاصرين من الجليل بعد ضبطهما يركبان دراجة نارية بدون رخصة وخوذه في طريقهما للمدرسة 2019-06-20 | 10:30:00 ضبت الشرطة امس الاربعاء قاصرين يقودان دراجة نارية بدون رخصة سياقة وبدون خوذه في...