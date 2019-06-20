هل, لديك, السكري؟, تجنّب, هذه, الأطعمة,

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خالفت نتائج دراسة جديدة الاعتقاد الشائع بخصوص فوائد تمارين الصباح، وتوصلت إلى...
كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي (ما يعادل كوبين) في الأسبوع...
حجم الوجبات ليس العنصر الوحيد لضبط الوزن، وإنما اختيار نوعية الطعام، ومدى النشاط...
كشفت دراسة جديدة أن ارتداء أحذية قذرة داخل المنزل قد يجعل الأطفال أقل عرضة...
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أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...
كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن...
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