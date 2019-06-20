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ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل 21يونيو، وتنطلق البطولة...
ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19...
اعترف ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بالفوضى التي عاشها منتخب بلاده عقب تأخره بهدف...
ذكر تقرير صحفي، أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، استقر على...
حدد نادي باريس سان جيرمان، البديل المناسب، تحسبًا لرحيل نجمه البرازيلي نيمار،...
أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لويس...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
استمعت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية لعارضة...
تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح...