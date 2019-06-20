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الأعنف منذ أشهر - 130 قتيلًا في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سقط قرابة 130 قتيلًا في سوريا من النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، خلال اليومين الأخيرين، في معارك هي الأعنف منذ فترة طويلة.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن منطقتي إدلب وحماة تشهدان اشتباكات عنيفة منذ يومين، وإن 7 أطفال ومسعفين هم من بين القتلى.


ومنذ نهاية نيسان/أبريل، صعّدت قوات النظام قصفها على مناطق خفض التصعيد التركية الروسية، قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقًا إلى عمليات القصف الجوي. وتدور منذ أسابيع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب، لكن هذه المرة الأولى التي يسقط فيها هذا العدد من القتلى منذ أشهر.




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