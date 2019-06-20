الأعنف منذ أشهر - 130 قتيلًا في سوريا

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، إن تفاهمات التهدئة،...
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء...
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...
أعلن الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من...
اضطر أكثر من 9 آلاف شخص في مقاطعة ألبرتا الكندية لمغادرة بيوتهم بسبب حرائق غابات...
أعلن لحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية...
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على موقف لبنان الثابت في مواجهة "صفقة...
أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار...