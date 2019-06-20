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رولا يموت ترد على المشككين بمصالحتها مع هيفا وهبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردت ​رولا يموت​ على المشككين بوقوفها الى جانب شقيقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في محنتها الصحية. وخلال اجابتها على عدد من اسئلة متابعيها اكدت انها تصالحت مع هيفا وزارتها في المستشفى وقالت "والحمدالله على سلامتها".



الا ان هناك احدهم شكك بذلك وقال لها :"رولا بس لو تصالحتي مع هيفا كنت نزلتي صور الك معها لانك بتضلك تحطي صور قديمة معها"،


فأجابت رولا: شو بدك اتصور معها بالمستشفى يعني بعدين اتصورنا او ما تصورنا شو رح يتغير بقدرك؟ المهم وقفت جنبها وساندتها بظروفها".




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