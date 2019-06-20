رولا, يموت, ترد, على, المشككين, بمصالحتها, مع, هيفا, وهبي,

ردت ​رولا يموت​ على المشككين بوقوفها الى جانب شقيقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في محنتها الصحية. وخلال اجابتها على عدد من اسئلة متابعيها اكدت انها تصالحت مع هيفا وزارتها في المستشفى وقالت "والحمدالله على سلامتها".

الا ان هناك احدهم شكك بذلك وقال لها :"رولا بس لو تصالحتي مع هيفا كنت نزلتي صور الك معها لانك بتضلك تحطي صور قديمة معها"،فأجابت رولا: شو بدك اتصور معها بالمستشفى يعني بعدين اتصورنا او ما تصورنا شو رح يتغير بقدرك؟ المهم وقفت جنبها وساندتها بظروفها".