جبارين:, اقامة, المشتركة, هو, مطلب, الناس, وواجبنا, التجاوب, مع, هذا, المطلب, الصادق,

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ترتفع أسعار المياه بنسبة 2.14% ابتداء من مطلع الشهر المقبل وفقا لما أعلنته سلطة...
دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...
جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على...
يخرج اليوم أكثر من 180،000 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى...
بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...
أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال...
في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون...
من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في...
ضبت الشرطة امس الاربعاء قاصرين يقودان دراجة نارية بدون رخصة سياقة وبدون خوذه في...
بلغت نسبة السكان اللاجئين حوالي 41% من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين حسب...