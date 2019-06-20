جبارين:, اقامة, المشتركة, هو, مطلب, الناس, وواجبنا, التجاوب, مع, هذا, المطلب, الصادق,

اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب المركبة للمشتركة على ان الاحزاب الأربعة تضع كل جهد من اجل الانتهاء من بناء القائمة المشتركة باقرب وقت ممكن، نحو التفرغ للحملة الانتخابية والتواصل مع الناس وتجنيد الدعم الجماهيري اللازم للقائمة، بالاضافة الى وضع برنامج عمل مشترك في القضايا الاساسية، وخاصة التمييز العنصري وهدم البيوت وقضايا العنف الداخلي.كما وأكد جبارين أن هناك تفاهمات بين جميع الاحزاب واتفاق واضح على ضرورة خروج القائمة إلى النور بأسرع وقت ممكن، حيث يتم العمل على صياغة برنامج سياسي للقائمة المشتركة وكذلك برنامج للعمل البرلماني وخطة استراتيجية وإدارية من أجل خروج القائمة بأفضل شكل ممكن سياسيًا وشعبيًا.وأضاف: "الحقيقة أن مطلب القائمة المشتركة هو، قبل كل شيء، مطلب الشارع العربي ومطلب الناس، وانا اسمعه في كل مناسبة التقي فيها اهالينا، وبالتالي فمن واجبنا في قيادة الأحزاب ان نصغي جيّدًا الى هذا المطلب الشعبي وان نتجاوب معه، خاصًة وانه موقف صحيح ومطلوب."واختتم جبارين:" بعد الاعلان النهائي عن المشتركة، نطمح بان تكون حملة دعم شعبية قوية لنصرة القائمة ورفع تمثيلنا البرلماني على نحو يزيد عن نتائج القائمة المشتركة الاولى عام 2015، وهذا فعلًا ممكن - اي الوصول الى 14 و15 عضو كنيست. ومن المهم التأكيد ان مثل هذه النتيجة الطيبة فد تنعكس ايجابيًا على توزيع القوى في الكنيست وتمنع بالتالي عودة اليمين المتطرف الى الحكم وفشل نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة، التي قد تكون الاخطر من بين كل حكوماته."