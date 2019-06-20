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بريچات EXTRA بطعم بينا كولادا (اناناس-جوز الهند)



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تعرض شركة بريچات، الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة العالية، مشروب جديد من سلسلة “بريجات EXTRA"، بطعم بينا كولادا (اناناس-جوز الهند). المشروب الجديد كله دلال، غني بمكونات الفاكهة (%99 مكونات فاكهة)، لينضم الى سلسلة مشروبات EXTRA الخالية من السكر وصبغات الطعام الصناعية والمواد الحافظة.


بريچات EXTRA   تجدد مجموعة العصائر التي تعتمد على عصائر فاكهة رائعة بقوام طبيعي، وهي غنية بالنكهات ومدللة وتشمل عدة طعمات من بينها: الأناناس، المانجا، اناناس-باسيفلورا. ومصدر الحلاوة من الفاكهة. السلسلة متوفرة في قناني – عبوات معدنية شخصية ومصممة بشكل يتيح اعادة الاغلاق للاستخدام المتكرر. هذا تطوير هو الأول من نوعه في العالم وحصري لبريچات.
 
بريجات تعرض مجموعة كبيرة من المشروبات التي تعتمد على الفاكهة من بينها مشروبات خفيفة، عصائر فاكهة ومجمدة وغيرها. تنتج المشروبات بدون مواد حافظة وبدون صبغات طعام صناعية.


المشروبات من سلسلة بريچات EXTRA    متوفرة بعبوات 240 مل، في نقاط البيع ، مثل حوانيت الراحة، الطعام السريع، OTG، وشبكات التسويق المنتشرة في انحاء البلاد.




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