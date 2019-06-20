جاشوا:, أنا, لا, أدعي, النبوة, ونحن, منظمة, مسيحية, ملتزمة, ونأتي, للناصرة, حاملين, رسالة, محبة, وسلام, لجميع, الأديان,

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة اليوم الخميس : ان تي. بي جاشوا قال تعقيبا على زيارته للناصرة في بيان رسمي صادر عنه :" يُلقبني الناس بالقاب مختلفة. بعضهم يسموني القس، البعض الاخر مطرانا اخرون كاهنا والبعض نبيا. اسمي تي. بي جاشوا، الشخص الجيد يعرف بسيرته واعماله وليس بما يخرج من فمه فقط ". أنا لا أدعي النبوة .نحن منظمة مسيحية ملتزمة. لقد أقمنا في الماضي لقاءات كبرى في جميع انحاء المعمورة - المكسيك، الولايات المتحدة - اندونيسيا، سنغافورة وجمهورية الدومينيكان ودول اخرى. وفي آب 2019 سنعقد لقاء ضخم في أكبر مدرجات باريس، فرنسا- ومن المتوقع ان يكون أضخم من لقاءنا في الناصرة.تشارك جمعيتنا في مشاريع مساعدة انسانية دولية ومشاريع اغاثة من كوارث في مناطق عدة مثل هاييتي، باكستان، بيت لحم والاكوادور.نأتي الى الناصرة حاملون رسالة محبة وسلام الى جميع الأديان والامم، رسالتنا لن تؤذي اخوتنا.كما أسلفنا، لقد عقدنا لقاءات في دول بجميع انحاء العالم ولكن هذا هو لقاءنا الاول الذي نعقده في الناصرة. انه حقا امتياز خاص ان نتشرف بعقد هذا اللقاء في الناصرة، المكان الذي طالما قرأنا عنه في الكتاب المقدس.وقع اختيارنا على الناصرة لان الناصرة تجسد أهم وأعظم الاماكن التي ذكرت في الكتاب المقدس. نحن نتوقع ونأمل مشاركة الكثيرين من جميع انحاء العالم ليأتوا ويشاركوننا لدعم وتأييد أهل الناصرة الطيبون.