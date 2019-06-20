جاشوا:, أنا, لا, أدعي, النبوة, ونحن, منظمة, مسيحية, ملتزمة, ونأتي, للناصرة, حاملين, رسالة, محبة, وسلام, لجميع, الأديان,

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اكّد النائب جبارين في حديث لوسائل الاعلام حول البيان الذي صدر عن الاحزاب...
دعا رئيس المجلس المحلي في قرية حورة , حابس العطاونة أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة...
يخرج اليوم أكثر من 180،000 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى...
بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...
أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال...
في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون...
من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في...
ضبت الشرطة امس الاربعاء قاصرين يقودان دراجة نارية بدون رخصة سياقة وبدون خوذه في...
بلغت نسبة السكان اللاجئين حوالي 41% من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين حسب...
عقد ممثلو الاحزاب العربية الأربعة الممثلة في الكنيست، اجتماعًا أمس الأحد للتحضير...