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كونسيرت "قصتنا" للفنان "حبيب شحادة حنا"،



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يتكون العرض الموسيقي "قصتنا" من مقطوعات موسيقية وأغاني، كلها لحبيب شحادة حنا، وفيه يتحاور الملحن مع العازف، في سياقات موسيقية مختلفة وأنماط متنوعة منها التانغو والفالس والرقصة والتقاسيم والارتجال. يؤكد العرض "قصتنا" على الحداثة في التلحين والعزف على السواء، مدموج بحوار موسيقي مثير بين ثقافات موسيقية عالمية مختلفة.

. يُرصد ريع المشروع لدعم مشاريع يقوم بها نادي "الليو" الشبابي لمناهضة العنف في الناصرة والمجتمع العربي، وفي صُلبها "مسابقة الجيل الرابع".


حضوركم يزيدنا بهاءً، تحت قبة سماء الناصرة في أودتوريوم "مار يوسف"- الناصرة، يوم الأحد 23/06/2019، الساعة 20:00.

يمكن شراء التذاكر على الرابط التالي في موقع "تذكرتي" 

https://www.tzkrte.com/events/rd-qstna-fy-alnasrt
للحجز والاستفسار : يامن روك 0523746547فارس لحام 0528695936




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