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ريال مدريد يكشف أوراقه في معركة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، رغم التعاقد مع إيدين هازارد مؤخرًا، بحسب تقرير صحفي كتالوني.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الخميس، أن بيريز يرى في نيمار الوحيد القادر على ذلك، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولذلك يجهز عرضًا بقيمة 130 مليون يورو، بالإضافة إلى خاميس رودريجيز أو جاريث بيل، لضم النجم البرازيلي من باريس سان جيرمان.


وسيضطر ريال مدريد لتقديم راتب سنوي لن يقل عن 30 مليون يورو، من أجل إقناع نيمار بارتداء قميصه.


وهو ما يقل بحوالي 6 ملايين يورو عما يتقاضاه في سان جيرمان، وسيتطلب هذا الأمر تضحية من لاعب برشلونة السابق، إذا أراد العودة لليجا.


وأضافت الصحيفة أن هذا العرض قد يكون مقبولًا من سان جيرمان، إلا أن برشلونة لديه أوراقه أيضًا لمحاولة إقناع ناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، بإبرام الصفقة.


ويمكن لبرشلونة أن ينافس على الصفقة بلاعب مثل فيليب كوتينيو، الذي حاول سان جيرمان ضمه من قبل، أو عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا، والذي يحظى بتأييد مواطنه كيليان مبابي، والمدير الفني توماس توخيل، مدربه السابق في دورتموند.


وبالإضافة إلى ذلك، فإن لاعبين آخرين مثل إيفان راكيتيتش، الذي خطط سان جيرمان للتعاقد معه بالفعل في الصيف الماضي، أو صامويل أومتيتي، قد تطرح ملفاتهم على الطاولة أمام النادي الباريسي.




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