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شيرين بإطلالة مشرقة في احدث صورها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مشرقة.



وظهرت شيرين بإطلالة أنثوية جذابة حيث تألقت بفستان أسود بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، مُرصعة بـالترتر اللامع، مع شعر منسدل.

 وتفاعل العديد من متابعي شيرين عبد الوهاب من متابعي الفنانة مع الإطلالة مشيدين بجمالها وتألقها خاصة بعد رفع الإيقاف عنها من نقابة الموسيقيين.




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