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حملة جديدة لتشجيع الإبلاغ عن العنف والإهمال ضد الأطفال في المجتمع العربي



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أنطلق في هذه الأيام مشروع لمنع العنف والإهمال ضد الأطفال (مهاليف)، بالتعاون مع مجلس سلامة الطفل ومعهد حاروف ، تهدف هذه الحملة لزيادة الوعي بظاهرة العاف ضد الأطفال وإهمالهم وأهمية الإبلاغ في هذه الحالات.


يوجد في مركز الحملة بعض الأفلام القصيرة التي يعرضها الاعلامي مصطفى قبلاوي. تعرض الأفلام الأقارب والجيران الذين يتحدثون عن الاعذار التي منعتهم من الإبلاغ عندما شعروا بوجود عنف أو إهمال خطير للطفل ، بما في ذلك: الخوف من أن يعرفوا أنهم هم الذين أبلغوا ، الرغبة في عدم التدخل في شؤون الأسرة الخاصة ، الخوف من التسبب في ضرر إضافي للطفل والأسرة وغيره.  في نهاية الفيلم ، يقول قبلاوي أن هناك ألف سبب لعدم الإبلاغ ، ولكن هناك سبب واحد مهم للإبلاغ – الإبلاغ ممكن أن ينقذ حياة الأطفال.


تستند الحملة إلى بيانات من دراسات واسعة النطاق أجريت في السنوات الأخيرة ، والتي تشير إلى تعرض 1 من بين كل 5 أطفال في إسرائيل للعنف أو الإهمال من قبل شخص بالغ. في عام 2016 ، تم تلقي ما يقرب من 50,000 تقرير جديد عن القاصرين من قبل الأخصائيين الاجتماعيين للاشتباه في إصابتهم أو إهمالهم ، ولكن التقدير المهني هو أن هذا الرقم لا يمثل سوى حوالي 10 ٪ من جميع الحالات, التي لم يتم الإبلاغ عنها أو معالجتها. تظهر دراسة عن واجب الإبلاغ أن معظم الجمهور لا يعلم أنه يوجد في إسرائيل واجب الإبلاغ وفقًا للقانون الذي ينطبق على كل شخص. ووجدت الدراسة أيضًا أن %40 فقط من الأشخاص الذين شاهدوا حالة عنف ضد الأطفال قد أبلغوا السلطات بذلك.


الرسالة إلى الجمهور هي أن العنف ضد الأطفال يمكن أن يحدث في أي مكان ، وعلى الرغم من الصراعات التي قد يثيرها الابلاغ ، يمكن لمحادثة واحدة أن تغير من حياة كاملة لطفل لا يستطيع اختراق جدار السر الصامت.


مديرة مشروع منع العنف ضد الأطفال (ميهاليف) , العاملة الاجتماعية عانات أوفير: " من المعروف أنه في العديد من حالات العنف والإهمال لدى الأطفال ، هناك من يسمع ويرى ، لكن في حالات كثيرة يفضل الناس التزام الصمت. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يخشون طلب المساعدة, السبب الرئيسي هو الرغبة في ترك الأشياء داخل الأسرة والخوف من إيذاء سمعتها. ولكن من المهم أن نتذكر أن أحد أهم أدوارنا كأسرة وكمجتمع هو حماية أطفالنا من الأذى، لذلك من المهم لنا أن ننقل الرسالة أنه على الرغم من الصعوبات ، فمن واجبنا الأخلاقي والقانوني التشاور والإبلاغ عند الشك بوجود حالات عنف او إهمال ضد الاطفال ، لأن هناك من يستطيع المساعدة ".


مديرة مجلس سلامة الطفل المحامية فيريد ويندمان:" تحديد مكان الأطفال المعتدى عليهم يمثل تحديًا معقدًا بشكل رئيسي لأن حالات العنف تحدث في أماكن مغلقة ، وغالبًا ما توجد مؤامرة صمت من الأشخاص الموجودين الذين بخشون الإبلاغ عنها. إنها ليست سوى قمة جبل الجليد للنطاق الحقيقي لهذه الظاهرة ، وتقع مسؤولية تغيير هذا الوضع أولاً وقبل كل شيء على عاتق الدولة التي يجب أن تضع منع العنف والاهما ل ضد الأطفال على رأس الأولويات الوطنية وتكرس أقصى قدر من الموارد والاهتمام بها. ونحن جميعًا ، كمجتمع ، نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن طلب المساعدة والإبلاغ عن الأطفال الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم أو الإبلاغ - يمكن لمحادثة واحدة أن تتغير بل وتنقذ حياة الطفل".


لمشاهدة فيديوهات الحملة: " هل تعرف طفل يتعرض للعنف ، لا تترك الامر يتوقف عندك" (أضافة رابط)



* مشروع ميهاليف يعمل على الحد من العنف والإهمال ضد الأطفال في البلاد وتحسين تعامل النظام مع هذه الظاهرة. "ميهاليف" هي شراكة بين العديد من المنظمات الرائدة في البلاد من قطاع الأعمال والقطاعين الاجتماعي والعام.


تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور نشط في الحملة الإعلامية استجابة لطلبات التشاور والتقارير من خلال مركز بيت لين للدفاع في الناصرة.


تنتشر مراكز الحماية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد وتقدم مساعدة فريدة في بيئة صديقة للأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي أو البدني أو العقلي أو الإهمال ، والهدف من ذلك هو تركيز معظم المساعدات الأولية للطفل المصاب في مكان واحد من أجل تسهيل الأمر للطفل و / القانون والعلاج ، عندما يُقدم اجتماع تشاوري واحد دون الحاجة إلى تحديد هويته.


لموقع  مشروع ميهاليف 




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