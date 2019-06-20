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"تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ إنّ المغردين لا يستخدمون الميزة.



وقال الموقع في تغريدة عبر حساب الدعم الخاص به: "أغلب الأشخاص لا يحددون مواقعهم الجغرافية في التغريدات، لذا سنزيل هذه الخاصية لتسهيل تجربة التغريد. ستبقون قادرين على تحديد المواقع عبر كاميرا تويتر المحدّثة، إذ إنّ الميزة تساعد المستخدمين عند مشاركات لحظات على الأرض".


ويمكن لمستخدمي تويتر عدم مشاركة موقعهم المحدد في قائمة "الخصوصية والأمان".


وبحسب موقع "تك كرانتش" التقني، فإنّه على الرغم من أن ميزة تحديد المواقع قد لا تكون شائعة بشكل خاص، كما أنها تشكل مصدر إزعاج محتمل لخصوصية الأشخاص الذين لم يختاروا عدم المشاركة في مشاركة الموقع، إلا أنها كانت لها استخداماتها.


على سبيل المثال، استخدمها الباحثون لدراسة المظاهرات واسعة النطاق، بما في ذلك حملة "احتلوا وول ستريت" في عام 2011 واحتجاجات الخل في البرازيل عام 2013.




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