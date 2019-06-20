الاحزاب, العربية, تعيد, القائمة, المشتركة, لخوض, الانتخابات,

بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع، الحركة الإسلامية، العربية للتغيير) صباح الخميس من حيث المبدأ على العودة الى القائمة المشتركة لخوض الانتخابات المقبلة.

ووفقا للمعلومات فانه سيرأس القائمة أيمن عودة وسيتم تنسيق باقي التفاصيل في الأيام القليلة الماضية.وتأسست القائمة المشتركة في عام 2014 ، وفي انتخابات عام 2015 للكنيست العشرين، حصلت القائمة التي ترأسها عودة على 13 مقعدًا. قبل ان تتفكك في الانتخابات الاخيرة العام الحالي والتي تم الغاؤها بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وتقرر اعادة الانتخابات في 9 المقبل.وكانت الأحزاب الأربعة قد عقدت لقاءات ثنائية ورباعية، خلال الأيام الماضية، سادتها تفاهمات وأجواء إيجابية وإعلان نوايا الالتزام بإعادة القائمة المشتركة، لمواجهة تحديات المرحلة، حيث تم الاتفاق على آليات اتخاذ القرارات والبرنامج السياسي للقائمة المشتركة.