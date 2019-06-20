أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال بناء أو الى إصابتهم، وذلك سعيا لتقليص عددها في غضون ثلاث سنوات.

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كما تخوّل الهيئة صلاحية تصنيف مقاولين وفقا لمعايير السلامة والامان التي يتبعونها.