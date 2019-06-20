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تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل



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 أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال بناء أو الى إصابتهم، وذلك سعيا لتقليص عددها في غضون ثلاث سنوات.




كما تخوّل الهيئة صلاحية تصنيف مقاولين وفقا لمعايير السلامة والامان التي يتبعونها.


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