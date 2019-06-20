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رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار



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 في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون النار عليه من سيارة مسرعة. 


وتم نقله الى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للمعالجة.


وباشرت الشرطة تحقيقاتها.
رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار




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