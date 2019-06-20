رهط-, اصابة, شاب, بجروح, متوسطة, اثر, تعرضه, لاطلاق, النار,

في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون النار عليه من سيارة مسرعة.وتم نقله الى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للمعالجة.وباشرت الشرطة تحقيقاتها.

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