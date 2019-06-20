تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-20 12:40:37 الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات |  2019-06-20 12:36:13 تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل |  2019-06-20 12:32:33 رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار |  2019-06-20 12:13:54 إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد |  2019-06-20 11:22:44 غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة |  2019-06-20 11:00:39 الشرطة تدرس الغاء لائحة الاتهام بحق الفلسطيني محمود قطوسة بقضية اغتصاب الطفلة في موديعين عيليت |  2019-06-20 10:35:17 سلطه التنفيذ والجباية تقوم بمشروع اشراك الجمهور للخروج من دائرة الديون في الوسط العربي |  2019-06-20 10:34:15 البنتاغون ينشر كتيبة صواريخ باتريوت في الشرق الاوسط |  2019-06-20 10:30:00 فيديو - توقيف قاصرين من الجليل بعد ضبطهما يركبان دراجة نارية بدون رخصة وخوذه في طريقهما للمدرسة |  2019-06-20 10:18:13 41 % من مجمل السكان في فلسطين لاجئون |  2019-06-20 09:46:15 اجتماع الجبهة والإسلامية والتجمع والتغيير:التزام كامل بالمشتركة |  2019-06-20 09:37:48 اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 08:33:24 تعويض شاب من الشمال سافر في سيارة قريبة بثلاثة ونصف مليون شيكل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء إيران خط أحمر وأن بلاده سترد بقوة على أي معتد.



وأوضح شمخاني في تصريح على هامش الاجتماع الأمني الدولي في روسيا اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت  طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" فوق سواحل هرمزكان.


وشدد شمخاني على أن إيران أكدت مرارا أنها ستدافع بكل قوة عن أجوائها ومياهها الإقليمية، وأن أجواءها خط أحمر ولا فرق لديها لمن تتبع أي طائرة تخترق أجواءها.




كلمات متعلقة

إيران:, أجواؤنا, خط, أحمر, وسنرد, على, أي, معتد,

تابعونــا

البنتاغون ينشر كتيبة صواريخ باتريوت في الشرق الاوسط البنتاغون ينشر كتيبة صواريخ باتريوت في الشرق الاوسط 2019-06-20 | 10:34:15

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق...

ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان 2019-06-20 | 09:14:22

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...

ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان 2019-06-20 | 09:14:22

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...

ترامب يجمع 25 مليون دولار في اليوم الأول من حملته ترامب يجمع 25 مليون دولار في اليوم الأول من حملته 2019-06-20 | 08:23:48

أعلن الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من...

حرائق الغابات تهجر أكثر من 9 آلاف كندي حرائق الغابات تهجر أكثر من 9 آلاف كندي 2019-06-20 | 08:16:52

اضطر أكثر من 9 آلاف شخص في مقاطعة ألبرتا الكندية لمغادرة بيوتهم بسبب حرائق غابات...

الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة 2019-06-20 | 08:10:49

أعلن لحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية...

نبيه بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب نبيه بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب 2019-06-20 | 05:19:39

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على موقف لبنان الثابت في مواجهة "صفقة...

قطر توزع 6 ملايين دولار على 60 ألف عائلة في قطاع غزة قطر توزع 6 ملايين دولار على 60 ألف عائلة في قطاع غزة 2019-06-19 | 20:04:51

أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار...

غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن" غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن" 2019-06-19 | 17:48:21

اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة...

البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا 2019-06-19 | 16:13:43

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن ورشة السلام من أجل الازدهار،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال بث مباشر مانشستر سيتي مباراة دوري انجليزي كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسانقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافسطو محطة وقود الناصرة الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان 5 جرائم قتل خلال شهر تقريبا في المجتمع العربي الشرطة التحقيق رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com