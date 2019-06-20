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حملة خاصة لزبونات crazy line: تخفيض بقيمة 45% على تشكيلة صيف 2019‎



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خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line  هذا الاسبوع بحملة مميزة لعضوات نادي الزبائن على تشكيلة ازياء صيف 2019 . تخفيض بقيمة 45% على تشكيلة واسعة والتي تشمل ايضا تشكيلة المصممة سيجال ديكيل .


تتنوع التشكيلة الجديدة في أساليب وألوان تعبر عن "هروب" متفائل من الوضع السياسي العالمي. كما ان الالوان المستعملة كثيرة وتنتقل من الوان ناعمة ، الى الألوان المحايدة . الى جانب استعمال ألوان من عالم البهارات الخاصة إلى الألوان الزاهية. 


تشكيلة ازياء شتاء 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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