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هل تعاني ياسمين صبري من مرض نادر؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت بعض المصادر الصحفية ومواقع التواصل عن معاناة الممثلة ​ياسمين صبري​ من وعكة صحية اضطرتها لدخول المستشفى.



وفي التفاصيل فقد نشرت ياسمين صبري صورة من من المستشفى مرتدية ملابس التعقيم ، واشار بعض المتابعين ان ياسمين تعاني منذ فترة من مرض نادر وهذه ليست المرة الاولى التي تدخل فيها المستشفى من اجله الا ان المرض ليس بخطير بل ان العلاج يتم بشكل جيد.


تعتبر ياسمين صبري من اكثر الممثلات اللواتي يتمتعن بجمال وجاذبية، ولديها قاعدة جماهرية كبيرة كرستها ببطولة مطلقة في مسلسل حكايتي.


ونشرت ياسمين أحدث صورة لها من النادي الرياضي، وبدت واضحا الرشاقة التي تتمتع بها، وحصلت الصورة على أكثر من 300 ألف علامة إعجاب.




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