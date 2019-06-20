إليك, رجيم, العدس, لخسارة, الوزن,

يعتبر ​العدس​ من أكثر الحبوب التي تتميّز بفوائد صحيّة كثيرة وضرورية لصحة الإنسان، فإلى جانب احتوائه لنسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن والحديد فيمكن اعتماد رجيم خاص به لتخفيف الوزن الزائد.

يوم الإثنين- يتكون الإفطار من "كوب من الحليب+ نصف ثمرة من البرتقال أو التفاح"، الغداء "كمية كبيرة من السلطة الخضراء، أما العشاء "كوب من اللبن الخالي من الدسم".يوم الثلاثاء- يتكون الإفطارمن "كوب من اللبن الخالي من الدسم + نصف ثمرة من الجريب فروت"، الغداء "طبق كبير من شوربة العدس"، أما العشاء "قطعة صغيرة من الجبن الخالي من الملح + سلطة خضراء".يوم الأربعاء- يتكون الإفطار من "كوب من اللبن الخالي من الدسم + نصف ثمرة من الجريب فروت"، الغداء "قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق، أو شريحة من صدر الدجاج + سلطة"، أما العشاء "كوب من اللبن الخالي من الدسم".يوم الخميس- يتكون الإفطار من "ثمرة واحدة من البرتقال أو الجريب فروت + نصف كوبحليب"، الغداء "طبق متوسط من شوربة العدس + طبق متوسط من السلطة الخضراء"، أما العشاء "قطعة صغيرة من الجبن القريش + طبق صغير من سلطة الخضروات".يوم الجمعة- يتكون الإفطار من "ثمرة واحدة من البرتقال أو الجريب فروت + نصف كوب حليب"، الغداء: قطعة صغيرة الحجم من السمك المشوي أو المسلوق + سلطة خضراء"، أما العشاء: قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء + طبق من سلطة الخضروات".