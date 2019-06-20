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دبة قطبية تضلّ طريقها وتتجوّل داخل مدينة روسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضلت ​دبة قطبية​ طريقها وإبتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، لتسقط على وجهها في مدينة ​نوريلسك​ الروسية الصناعية، بشمال ​سيبيريا​.



واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن و​المرض​ على الأرض لساعات في ضواحي نوريلسك، وأقدامها ملطّخة بالوحل وكانت أحياناً تنهض للبحث عن الطعام.


وخرج سكان المدينة لتصوير الدبة، ومنعتهم ​الشرطة​ من الاقتراب منها كثيراً.


وقال أوليج كراشيفسكي خبير الحياة البرية الذي صور الدبة عن قرب، إنّ سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح لكنّها ربما ببساطة ضلّت طريقها، مشيراً الى أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيداً.




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