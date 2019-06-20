صيف, جوديز, لزبائن, لئومي,

أطلق بنك لئومي قبل عدة أشهر برنامج ائتمان جديد لزبائن البنك، لئومي جوديز، الذي يتيح تجميع جوديز مقابل الشراء ببطاقات الاعتماد التي تصدر بواسطة لئومي، وأيضا مقابل تنفيذ العمليات في قنوات الديجيتال في البنك، موقع لئومي التطبيق، وأجهزة الخدمة الذاتية في فروع لئومي.ويتيح التطبيق الخاص المتوفر في حانوت تطبيقات جوجل وابيل ستور، الاستفادة من الجوديز التي تم تجميعها في مجموعة كبيرة من الامتيازات من مجالات ومضامين متنوعة مثل: افلام، عروض، حفلات، طعام، ازياء، عناية وجمال، إجازات وسبا، صالات لياقة بدنية وكانتري فعاليات شيقة لكل العائلة ، والحصول على امتيازات مختلفة للمسافرين إلى الخارج مثل تأمين سفر..بالإضافة الى ذلك، بالإمكان وبواسطة جوديز طلب بطاقة جيفت كارد من لئومي، بالإمكان الاستفادة منها في العديد من الحوانيت في جميع انحاء البلاد. وبالامكان ارسال بطاقة الـ جيفت كارد لصديق/ة هدية. تجميع الجوديز هو شخصي، وفق رقم بطاقة هوية الزبون، حتى اذا كانت لديه عدة بطاقات اعتماد.تجميع جوديز مقابل المصروفات في بطاقة الاعتماد سيكون بنسبة جوديز واحد لكل 100 شيكل. ويبدأ التجميع في اللحظة التي تتجاوز فيها المصروفات من خلال بطاقة الاعتماد مبلغ شهري هو 2000 شيكل وحتى مبلغ 8000 شيكل (في جميع البطاقات ومع بعضها) كذلك ولأول مرة بالإمكان تجميع جوديز مقابل تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات في جميع قنوات الديجيتال في لئومي – الموقع، التطبيق ونقاط الخدمة الذاتية في الفروع – عمليات مصرفية منوطة بعمولات مخفضة مقارنة بتنفيذها في الفرع. هذه العمليات تشمل: فتح حساب في الديجيتال، إيداع شيكات في الديجيتال، كتابة شيك ديجيتال، طلب دفاتر شيكات، تحويلات نقدية، طلب بطاقة اعتماد في الديجيتال، دفع حساب كهرباء وماء، أخذ قرض ديجيتال، فتح توفير/وديعة في الديحيتال، وكذلك تنفيذ عمليات مصرفية عامة مثل تشات مع موظف مصرفي، تحديد موعد لمقابلة مع موظف، تسجيل لخدمة "بريد أخضر" وخدمة لئومي في الوقت، وغيرها – خاضع لشروط البرنامج.كما يستطيع زبائن لئومي جوديز اختيار كيفية طلب الميزات: من خلال الاستفادة من الـ "جوديز" التي قاموا بتجميعها، بواسطة الدفع في بطاقة الاعتماد، أو من خلال الدمج بين الأمرين.لئومي جوديز يعتمد على موديل الميزات الشخصية والثورية بتكنولوجية Machine Learning, حيث يتم عرض الميزات المفضلة لكل زبون وفق الأنماط الاستهلاكية، ما يفضلونه، موقعهم الجغرافي وغيرها.