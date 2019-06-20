بمناسبة موسم الأعراس - عبارات تهنئة على عبوات كوكا كولا، كوكا كولا زيرو وفانتا برتقال باللغة العربية

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خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line هذا الاسبوع بحملة مميزة لعضوات نادي الزبائن على...
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أطلق بنك مزراحي- طفحوت هذا الأسبوع حملة جديدة تحت عنوان " في مزراحي طفحوت - كل...
على خلفية البحث حول اسباب الديون لدى المواطنين العرب، تود دائرة الاجراء معرفة...
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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...
الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...