تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-20 12:40:37 الاحزاب العربية تعيد القائمة المشتركة لخوض الانتخابات |  2019-06-20 12:36:13 تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل |  2019-06-20 12:32:33 رهط- اصابة شاب بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار |  2019-06-20 12:13:54 إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد |  2019-06-20 11:22:44 غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة |  2019-06-20 11:00:39 الشرطة تدرس الغاء لائحة الاتهام بحق الفلسطيني محمود قطوسة بقضية اغتصاب الطفلة في موديعين عيليت |  2019-06-20 10:35:17 سلطه التنفيذ والجباية تقوم بمشروع اشراك الجمهور للخروج من دائرة الديون في الوسط العربي |  2019-06-20 10:34:15 البنتاغون ينشر كتيبة صواريخ باتريوت في الشرق الاوسط |  2019-06-20 10:30:00 فيديو - توقيف قاصرين من الجليل بعد ضبطهما يركبان دراجة نارية بدون رخصة وخوذه في طريقهما للمدرسة |  2019-06-20 10:18:13 41 % من مجمل السكان في فلسطين لاجئون |  2019-06-20 09:46:15 اجتماع الجبهة والإسلامية والتجمع والتغيير:التزام كامل بالمشتركة |  2019-06-20 09:37:48 اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 08:33:24 تعويض شاب من الشمال سافر في سيارة قريبة بثلاثة ونصف مليون شيكل |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمناسبة موسم الأعراس - عبارات تهنئة على عبوات كوكا كولا، كوكا كولا زيرو وفانتا برتقال باللغة العربية



  |     |   اضافة تعليق




تطلق شركة كوكا-كولا في البلاد خطوة بمناسبة موسم الأعراس في المجتمع العربي ومن خلالها ستقوم بمفاجأة جمهور المستهلكين بوضع كلمات تهنئة على عبوات كوكا كولا، كوكا-كولا زيرو وفانتا اورنج باللغة العربية. وستظهر عبارات التهنئة على غطاء من الألومنيوم مثل: الف مبروك، زواج سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة جمعتنا.
 
سلام شرقية، مدير تسويق القطاعات في شركة كوكا-كولا في البلاد قال: "نحن سعداء بالمشاركة في اللحظات الهامة والسعيدة للمستهلكين وان نقدم لهم ابتكارات وتحديثات في تجربة المشروب. تأتي هذه الخطوة لتقوية العلاقة بين الماركات والمستهلكين بطريقة مبتكرة وأن نمنحهم تجربة مشروب احتفالية أيضا في مناسباتهم السعيدة".
 
ترافق الخطوة فعالية لإشراك المستهلكين في إطارها بإمكان المقبلين على الزواج الفوز بجوائز تساعدهم في تمويل مصروفات الزفاف مثل: مصور، مغني، شيف ومنسق زفاف والدخول الى موقع الفعالية www.cocacolamoment.co.il والمشاركة. الجائزة للفائز هي بقيمة حتى 10,000 ش.ج



بالإضافة إلى ذلك، تنظم كوكا-كولا فعالية ديجيتالية مثيرة في إطارها تدعو المتصفحين للدخول إلى موقع الفعالية www.cocacolamoments.co.il  ومشاركة لحظات الفرح خلال الأعراس والمناسبات الاحتفالية مع العبوات التي تحمل الشعارات والفوز بجائزة قيمة.
 
ترافق الخطوة حملة إعلانية واسعة النطاق تشمل مقاطع دعائية مؤثرة انتجت خصيصا للفعالية. سيتم عرض الفيلم في الشبكات الاجتماعية والمواقع العربية الرائدة. ستبدأ الفعالية يوم 20.06. معلومات عن الفعالية وكيفية الحصول على عبوات كوكا كولا بالإمكان الحصول عليها في مركز الفعالية 2996* وفي موقع الفعالية www.cocacolamoments.co.il
 
الصور : تصوير مكتب علاقات عامة كوكا كولا




كلمات متعلقة

بمناسبة, موسم, الأعراس, -, عبارات, تهنئة, على, عبوات, كوكا, كولا،, كوكا, كولا, زيرو, وفانتا, برتقال, باللغة, العربية,

تابعونــا

حملة خاصة لزبونات crazy line: تخفيض بقيمة 45% على تشكيلة صيف 2019‎ حملة خاصة لزبونات crazy line: تخفيض بقيمة 45% على تشكيلة صيف 2019‎ 2019-06-20 | 12:09:56

خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line هذا الاسبوع بحملة مميزة لعضوات نادي الزبائن على...

صيف جوديز لزبائن لئومي صيف جوديز لزبائن لئومي 2019-06-20 | 11:27:44

v...

حملة في مزراحي طفحوت - كل الاحترام إلك ! حملة في مزراحي طفحوت - كل الاحترام إلك ! 2019-06-20 | 10:59:34

أطلق بنك مزراحي- طفحوت هذا الأسبوع حملة جديدة تحت عنوان " في مزراحي طفحوت - كل...

سلطه التنفيذ والجباية تقوم بمشروع اشراك الجمهور للخروج من دائرة الديون في الوسط العربي سلطه التنفيذ والجباية تقوم بمشروع اشراك الجمهور للخروج من دائرة الديون في الوسط العربي 2019-06-20 | 10:35:17

على خلفية البحث حول اسباب الديون لدى المواطنين العرب، تود دائرة الاجراء معرفة...

حافظوا على بشرتكم من الشمس حافظوا على بشرتكم من الشمس 2019-06-18 | 14:18:40

La Roche-Posay افضل ماركة يوصى بها أطباء الجلد في العالم, توسع مجموعة منتجات الوقاية من...

"ايڤ روشيه" تطرح أقنعة To Go بمناسبة موسم السفر "ايڤ روشيه" تطرح أقنعة To Go بمناسبة موسم السفر 2019-06-18 | 13:18:04

ثلاثة أقنعة نباتية بتغليفات مصغرة وعملية للسفر, تمنح عناية فورية لبشرة الوجه في...

منتجات وقاية لا تلوث البحر منتجات وقاية لا تلوث البحر 2019-06-18 | 12:30:06

جديد من Life: مجموعة منتجات الوقاية من الشمس: Reef Safe بدون - مصفي أشعة المعروض كمضر...

د. خطيب يلقي محاضرة قيّمة في فرع مزراحي طفحوت سخنين د. خطيب يلقي محاضرة قيّمة في فرع مزراحي طفحوت سخنين 2019-06-17 | 11:10:49

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...

مجموعة كوكا-كولا إسرائيل ستمنح لعامليها أسبوع عطلة ولادة إضافي للمنصوص عليه في القانون مجموعة كوكا-كولا إسرائيل ستمنح لعامليها أسبوع عطلة ولادة إضافي للمنصوص عليه في القانون 2019-06-13 | 11:42:00

الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة...

نلتقي مع فرات نصّار في محاضرة: "من عالم مراسل إخباري" في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو نلتقي مع فرات نصّار في محاضرة: "من عالم مراسل إخباري" في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو 2019-06-12 | 14:53:12

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مرورتوقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةاطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققعمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام هدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة إنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com