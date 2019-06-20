بمناسبة موسم الأعراس - عبارات تهنئة على عبوات كوكا كولا، كوكا كولا زيرو وفانتا برتقال باللغة العربية

تطلق شركة كوكا-كولا في البلاد خطوة بمناسبة موسم الأعراس في المجتمع العربي ومن خلالها ستقوم بمفاجأة جمهور المستهلكين بوضع كلمات تهنئة على عبوات كوكا كولا، كوكا-كولا زيرو وفانتا اورنج باللغة العربية. وستظهر عبارات التهنئة على غطاء من الألومنيوم مثل: الف مبروك، زواج سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة جمعتنا.سلام شرقية، مدير تسويق القطاعات في شركة كوكا-كولا في البلاد قال: "نحن سعداء بالمشاركة في اللحظات الهامة والسعيدة للمستهلكين وان نقدم لهم ابتكارات وتحديثات في تجربة المشروب. تأتي هذه الخطوة لتقوية العلاقة بين الماركات والمستهلكين بطريقة مبتكرة وأن نمنحهم تجربة مشروب احتفالية أيضا في مناسباتهم السعيدة".ترافق الخطوة فعالية لإشراك المستهلكين في إطارها بإمكان المقبلين على الزواج الفوز بجوائز تساعدهم في تمويل مصروفات الزفاف مثل: مصور، مغني، شيف ومنسق زفاف والدخول الى موقع الفعالية www.cocacolamoment.co.il والمشاركة. الجائزة للفائز هي بقيمة حتى 10,000 ش.جبالإضافة إلى ذلك، تنظم كوكا-كولا فعالية ديجيتالية مثيرة في إطارها تدعو المتصفحين للدخول إلى موقع الفعالية www.cocacolamoments.co.il ومشاركة لحظات الفرح خلال الأعراس والمناسبات الاحتفالية مع العبوات التي تحمل الشعارات والفوز بجائزة قيمة.ترافق الخطوة حملة إعلانية واسعة النطاق تشمل مقاطع دعائية مؤثرة انتجت خصيصا للفعالية. سيتم عرض الفيلم في الشبكات الاجتماعية والمواقع العربية الرائدة. ستبدأ الفعالية يوم 20.06. معلومات عن الفعالية وكيفية الحصول على عبوات كوكا كولا بالإمكان الحصول عليها في مركز الفعالية 2996* وفي موقع الفعالية www.cocacolamoments.co.ilالصور : تصوير مكتب علاقات عامة كوكا كولا