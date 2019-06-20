غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة

تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم غد الجمعة ، وتنطلق البطولة الإفريقية بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
جدول مباريات امم افريقيا فى دور المجموعات:
الجمعة 21 يونيو:
مصر- زيمبابوي / 10 مساء في القاهرة.
السبت 22 يونيو:
الكونغو الديمقراطية- أوغندا/ 4:30 مساء في القاهرة.
نيجيريا- بوروندي/ 7 مساء في الإسكندرية.
غينيا- مدغشقر/ 10 مساء في الإسكندرية.
الأحد 23 يونيو:
المغرب- ناميبيا/ 4:30 مساء في القاهرة.
السنغال- تنزانيا/ 7 مساء في القاهرة.
الجزائر- كينيا / 10 مساء في القاهرة.
الاثنين 24 يونيو:
كوت ديفوار – جنوب إفريقيا / 4:30 مساء في القاهرة.
تونس- أنجولا / 7 مساء في السويس.
مالي- موريتانيا / 10 مساء في السويس.
الثلاثاء 25 يونيو:
الكاميرون- غينيا بيساو/ 7 مساء .
غانا- بنين / 10 مساء .
الجولة الثانية:
الأربعاء 26 يونيو:
نيجيريا – غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.
أوغندا – زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.
مصر- الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.
الخميس 27 يونيو:
مدغشقر- بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.
السنغال- الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.
كينيا- تنزانيا.. 10 مساء.
الجمعة 28 يونيو:
تونس- مالي.. 4:30 مساء في السويس.
المغرب- كوت ديفوار .. 7 مساء.
جنوب إفريقيا- ناميبيا.. 10 مساء.
السبت 29 يونيو:
موريتانيا- أنجولا… 4:30 مساء في السويس.
الكاميرون- غانا.. 7 مساء .
بنين- غينيا بيساو.. 10 مساء .
الجولة الثالثة:
الأحد 30 يونيو:
مدغشقر- نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.
بوروندي- غينيا.. 6 مساء في القاهرة.
مصر- أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.
زيمبابوي- الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.
الإثنين 1 يوليو:
جنوب إفريقيا- المغرب.. 6 مساء في القاهرة.
ناميبيا- كوت ديفوار .. 6 مساء في القاهرة.
كينيا- السنغال.. 9 مساء في القاهرة.
تنزانيا- الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.
الثلاثاء 2 يوليو:
بنين- الكاميرون.. 6 مساء .
غينيا بيساو- غانا.. 6 مساء في السويس.
موريتانيا- تونس.. 9 مساء في السويس.
أنجولا- مالي.. 9 مساء .
الدور ثمن النهائي:
الجمعة 5 يوليو:
أول المجموعة الرابعة- ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.
ثاني المجموعة الأولى- ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.
السبت 6 يوليو:
ثاني المجموعة الثانية- ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندرية
أول المجموعة الأولى- ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرة
الأحد 7 يوليو:
أول المجموعة الثانية- ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.
أول المجموعة الثالثة- ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.
الاثنين 8 يوليو:
أول المجموعة الخامسة- ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.
أول المجموعة السادسة- ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساء
الدور ربع النهائي:
الأربعاء 10 يوليو:
المباراة الأولى.. الساعة 6 مساء
المباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرة
الخميس 11 يوليو:
المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويس
المباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرة
الدور نصف النهائي:
الأحد 14 يوليو:
المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرة
المباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرة
الدور النهائي:
الأربعاء 17 يوليو:
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرة
الجمعة 19 يوليو:
المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.