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غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم غد الجمعة ، وتنطلق البطولة الإفريقية بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



جدول مباريات امم افريقيا فى دور المجموعات:
الجمعة 21 يونيو:

مصر- زيمبابوي / 10 مساء في القاهرة.


السبت 22 يونيو:


الكونغو الديمقراطية- أوغندا/  4:30 مساء في القاهرة.


نيجيريا- بوروندي/  7 مساء في الإسكندرية.


غينيا- مدغشقر/ 10 مساء في الإسكندرية.


الأحد 23 يونيو:


المغرب- ناميبيا/ 4:30 مساء في القاهرة.


السنغال- تنزانيا/  7 مساء في القاهرة.


الجزائر- كينيا / 10 مساء في القاهرة.


الاثنين 24 يونيو:


كوت ديفوار – جنوب إفريقيا / 4:30 مساء في القاهرة.


تونس- أنجولا / 7 مساء في السويس.


مالي- موريتانيا / 10 مساء في السويس.


الثلاثاء 25 يونيو:


الكاميرون- غينيا بيساو/ 7 مساء .


غانا- بنين / 10 مساء .


الجولة الثانية:


الأربعاء 26 يونيو:


نيجيريا – غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.


أوغندا – زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.


مصر- الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.


الخميس 27 يونيو:


مدغشقر- بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.


السنغال- الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.


كينيا- تنزانيا.. 10 مساء.


الجمعة 28 يونيو:


تونس- مالي.. 4:30 مساء في السويس.


المغرب-  كوت ديفوار .. 7 مساء.


جنوب إفريقيا- ناميبيا.. 10 مساء.


السبت 29 يونيو:


موريتانيا- أنجولا… 4:30 مساء في السويس.


الكاميرون- غانا.. 7 مساء .


بنين- غينيا بيساو.. 10 مساء .


الجولة الثالثة:


الأحد 30 يونيو:


مدغشقر- نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.


بوروندي- غينيا.. 6 مساء في القاهرة.


مصر- أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.


زيمبابوي- الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.


الإثنين 1 يوليو:


جنوب إفريقيا- المغرب.. 6 مساء في القاهرة.


ناميبيا- كوت ديفوار .. 6 مساء في القاهرة.


كينيا- السنغال.. 9 مساء في القاهرة.


تنزانيا- الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.


الثلاثاء 2 يوليو:


بنين- الكاميرون.. 6 مساء .


غينيا بيساو- غانا.. 6 مساء في السويس.

موريتانيا- تونس.. 9 مساء في السويس.


أنجولا- مالي.. 9 مساء .


الدور ثمن النهائي:


الجمعة 5 يوليو:


أول المجموعة الرابعة- ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.


ثاني المجموعة الأولى- ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.


السبت 6 يوليو:


ثاني المجموعة الثانية- ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندرية


أول المجموعة الأولى- ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرة


الأحد 7 يوليو:


أول المجموعة الثانية- ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.



أول المجموعة الثالثة- ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.


الاثنين 8 يوليو:


أول المجموعة الخامسة- ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.


أول المجموعة السادسة- ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساء


الدور ربع النهائي:


الأربعاء 10 يوليو:


المباراة الأولى.. الساعة 6 مساء


المباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرة


الخميس 11 يوليو:


المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويس


المباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرة


الدور نصف النهائي:


الأحد 14 يوليو:


المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرة


المباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرة


الدور النهائي:


الأربعاء 17 يوليو:


مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرة


الجمعة 19 يوليو:


المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.




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