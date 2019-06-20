غدا الجمعة - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في القاهرة

تفتح مصر بطولة كأس أمم أفريقيا يوم غد الجمعة ، وتنطلق البطولة الإفريقية بمبارة لمنتخب مصر ونظيره الزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات امم افريقيا فى دور المجموعات:الجمعة 21 يونيو:مصر- زيمبابوي / 10 مساء في القاهرة.السبت 22 يونيو:الكونغو الديمقراطية- أوغندا/ 4:30 مساء في القاهرة.نيجيريا- بوروندي/ 7 مساء في الإسكندرية.غينيا- مدغشقر/ 10 مساء في الإسكندرية.الأحد 23 يونيو:المغرب- ناميبيا/ 4:30 مساء في القاهرة.السنغال- تنزانيا/ 7 مساء في القاهرة.الجزائر- كينيا / 10 مساء في القاهرة.الاثنين 24 يونيو:كوت ديفوار – جنوب إفريقيا / 4:30 مساء في القاهرة.تونس- أنجولا / 7 مساء في السويس.مالي- موريتانيا / 10 مساء في السويس.الثلاثاء 25 يونيو:الكاميرون- غينيا بيساو/ 7 مساء .غانا- بنين / 10 مساء .الجولة الثانية:الأربعاء 26 يونيو:نيجيريا – غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.أوغندا – زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.مصر- الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.الخميس 27 يونيو:مدغشقر- بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.السنغال- الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.كينيا- تنزانيا.. 10 مساء.الجمعة 28 يونيو:تونس- مالي.. 4:30 مساء في السويس.المغرب- كوت ديفوار .. 7 مساء.جنوب إفريقيا- ناميبيا.. 10 مساء.السبت 29 يونيو:موريتانيا- أنجولا… 4:30 مساء في السويس.الكاميرون- غانا.. 7 مساء .بنين- غينيا بيساو.. 10 مساء .الجولة الثالثة:الأحد 30 يونيو:مدغشقر- نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.بوروندي- غينيا.. 6 مساء في القاهرة.مصر- أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.زيمبابوي- الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.الإثنين 1 يوليو:جنوب إفريقيا- المغرب.. 6 مساء في القاهرة.ناميبيا- كوت ديفوار .. 6 مساء في القاهرة.كينيا- السنغال.. 9 مساء في القاهرة.تنزانيا- الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.الثلاثاء 2 يوليو:بنين- الكاميرون.. 6 مساء .غينيا بيساو- غانا.. 6 مساء في السويس.موريتانيا- تونس.. 9 مساء في السويس.أنجولا- مالي.. 9 مساء .الدور ثمن النهائي:الجمعة 5 يوليو:أول المجموعة الرابعة- ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.ثاني المجموعة الأولى- ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.السبت 6 يوليو:ثاني المجموعة الثانية- ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندريةأول المجموعة الأولى- ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرةالأحد 7 يوليو:أول المجموعة الثانية- ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.أول المجموعة الثالثة- ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.الاثنين 8 يوليو:أول المجموعة الخامسة- ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.أول المجموعة السادسة- ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساءالدور ربع النهائي:الأربعاء 10 يوليو:المباراة الأولى.. الساعة 6 مساءالمباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرةالخميس 11 يوليو:المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويسالمباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرةالدور نصف النهائي:الأحد 14 يوليو:المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرةالمباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرةالدور النهائي:الأربعاء 17 يوليو:مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرةالجمعة 19 يوليو:المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.